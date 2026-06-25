Versagt: Schwaches Wachstum, sinkende Kaufkraft, hohe Arbeitslosigkeit

Ã–sterreichs Wirtschaft dÃ¼rfte in den Jahren 2026 und 2027 jeweils nur um etwa ein Prozent wachsen.

Schwache Entwicklung

Das geht aus der aktuellen Wifo-Prognose hervor. Zwar sei die Ausgangslage fÃ¼r das laufende Jahr gÃ¼nstiger als noch in der FrÃ¼hjahrsprognose angenommen, doch der Iran-Krieg und der damit verbundene Anstieg der RohÃ¶l- und Erdgaspreise haben Spuren hinterlassen.

Prinzip Hoffnung

Die Inflation ist im FrÃ¼hjahr deutlich gestiegen, gleichzeitig hat sich die Stimmung bei Haushalten und Unternehmen eingetrÃ¼bt.

Ab der zweiten JahreshÃ¤lfte rechnet das Wifo jedoch mit einer schrittweisen Erholung.

Ausrede Energiepreise

Voraussetzung dafÃ¼r sei, dass sich die weltweiten Produktions- und Transportmengen von RohÃ¶l und Erdgas normalisieren und die Energiepreise wieder zurÃ¼ckgehen.

Wifo-Ã–konom Stefan Ederer verweist darauf, dass auf den TerminmÃ¤rkten derzeit ein schnellerer RÃ¼ckgang der Energiepreise erwartet werde als zuletzt angenommen. Sollte dieser RÃ¼ckgang noch rascher erfolgen, kÃ¶nnte sich auch die Konjunktur schneller erholen.

Inflation bleibt Belastung fÃ¼r Haushalte

FÃ¼r 2026 erwartet das Wifo eine durchschnittliche Inflation von 3,2 Prozent. Im Jahr 2027 soll sie auf 2,4 Prozent sinken. Grund fÃ¼r den stÃ¤rkeren Preisanstieg im laufenden Jahr sind unter anderem hÃ¶here MineralÃ¶lpreise sowie das erwartete Auslaufen der Spritpreisbremse Ende Juni.

FÃ¼r viele Haushalte bleibt die Lage angespannt. ZurÃ¼ckhaltende LohnabschlÃ¼sse aus dem Vorjahr und die hohe Teuerung drÃ¼cken auf die Kaufkraft. Die Realeinkommen der privaten Haushalte dÃ¼rften daher erneut schrumpfen. Das bremst den privaten Konsum und damit auch konsumnahe Dienstleistungsbereiche.

Arbeitslosigkeit steigt zunÃ¤chst weiter

Auch am Arbeitsmarkt ist vorerst keine Entspannung in Sicht. Die BeschÃ¤ftigung dÃ¼rfte 2026 nur moderat zulegen. Die Arbeitslosenquote steigt laut Wifo im Jahresdurchschnitt auf 7,5 Prozent. Erst 2027 soll sie wieder leicht auf 7,3 Prozent zurÃ¼ckgehen â€“ auch hier Prinzip Hoffnung.

Industrie und Exportwirtschaft kÃ¶nnten im Prognosezeitraum wieder vom weltweiten Aufschwung profitieren. In der Bauwirtschaft erwartet das Wifo hingegen kein relevantes Wachstum.

Defizit bleibt hoch

Auch die Ã¶ffentlichen Finanzen bleiben angespannt. Der Finanzierungssaldo des Staates soll sich zwar leicht verbessern, bleibt aber deutlich negativ. FÃ¼r 2026 wird ein Defizit von rund vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts erwartet, fÃ¼r 2027 von 3,7 Prozent. Die Staatsschuldenquote dÃ¼rfte bis 2027 auf knapp 84 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen.

Kolm: â€žKein Aufschwung, sondern Stagnationâ€œ

Scharfe Kritik kommt von FPÃ–-Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm. Sie sieht in der Prognose eine â€žklare wirtschaftspolitische BankrotterklÃ¤rungâ€œ. Ein Wachstum von rund einem Prozent sei kein Aufschwung, sondern die Fortsetzung der Stagnation.

Besonders problematisch sei, dass die Realeinkommen erneut sinken und die BevÃ¶lkerung weiter an Kaufkraft verliere.

Kritik an Prinzip Hoffnung auf andere

Kolm kritisiert, die Politik verlasse sich zu stark auf sinkende Energiepreise. Das sei â€žkein politisches Konzept, sondern die Hoffnung auf gÃ¼nstige Marktbewegungenâ€œ. Und weiter:

Das zugrunde liegende Narrativ ist gefÃ¤hrlich bequem. Die Konjunktur soll sich einfach wieder erholen, sobald die Energiepreise sinken, heiÃŸt es.

Ã–sterreich brauche stattdessen eine klare wirtschaftspolitische Linie mit weniger Belastungen, mehr Wettbewerb, wettbewerbsfÃ¤higen Energiepreisen und spÃ¼rbaren Entlastungen fÃ¼r Arbeitnehmer und Unternehmen.

Hausgemachte Probleme

Die freiheitliche Wirtschaftssprecherin sieht die Ursachen der schwachen Entwicklung nicht nur in internationalen Krisen. Hohe Abgaben, steigende Schulden und fehlende Investitionsanreize seien hausgemachte Probleme. Dass selbst bei einem Defizit von rund vier Prozent kein nennenswertes Wachstum entstehe, zeige die Wirkungslosigkeit der aktuellen Wirtschaftspolitik.

Ruf nach Standortreformen

Kolm fordert umfassende Reformen, um Investitionen zu erleichtern und bÃ¼rokratische HÃ¼rden abzubauen. Leistung mÃ¼sse wieder stÃ¤rker belohnt werden. Nur so kÃ¶nne Ã–sterreich nachhaltig wachsen und verlorene Kaufkraft zurÃ¼ckgewinnen.