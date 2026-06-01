Arbeitslosigkeit steigt weiter an: Ãœber 378.000 Arbeitssuchende ohne Job oder in AMS-Schulung

Ende Mai 2026 waren mehr als 378.000 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in einer Schulung gemeldet. Das meldete das Sozialministerium Anfang Juni. GegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat bedeutet das einen Anstieg um 0,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote in der BevÃ¶lkerung kletterte damit auf 7,1 Prozent.

Langzeitarbeitslosigkeit erreicht 34 Prozent

Da die Zahl der Arbeitssuchenden schon Ã¼ber Monate steigt, wÃ¤chst auch die Gruppe der LangzeitbeschÃ¤ftigungslosen. Ende Mai waren 102.788 Personen mindestens ein Jahr beim AMS vorgemerkt â€“ ein Plus von 13 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen liegt bei 34 Prozent.

Frauen ab 60 besonders hart getroffen

Besonders auffÃ¤llig ist der Anstieg bei Frauen ab 60 Jahren. Ihre Zahl bei den Arbeitslosen stieg um 32 Prozent auf rund 8.100. Viele von ihnen sind gesundheitlich eingeschrÃ¤nkt. ZusÃ¤tzlich erschweren Vorbehalte in Betrieben den Wiedereinstieg, gerade kurz vor dem Pensionsalter. Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÃ–) forderte in einer Aussendung von den Unternehmen ein Umdenken, lÃ¤sst aber konkrete MaÃŸnahmen offen.

WÃ¤hrend die Arbeitslosigkeit bei MÃ¤nnern leicht zurÃ¼ckging, stieg sie bei Frauen um fÃ¼nf Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit legte ebenfalls leicht zu. Die Zahl der offenen Stellen beim AMS sank um 5,4 Prozent. Gleichzeitig stieg die Zahl der Lehrstellensuchenden, wÃ¤hrend offene Lehrstellen abnahmen.

Politischer Kontext und anhaltender Trend

Die schwache Konjunktur belastet den Arbeitsmarkt weiter. Die Zahlen fÃ¼r Mai 2026 passen in ein Muster der letzten Monate, in denen die Arbeitslosigkeit trotz politischer Versprechen nicht spÃ¼rbar zurÃ¼ckging. Die aktuellen AMS-Daten zeigen klare Fakten: Mehr Langzeitarbeitslose, steigende Quote und anhaltender Druck auf bestimmte Gruppen. Ob und wie die Politik hier gegensteuert, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.