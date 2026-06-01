Wiener Festwochen: Peter Thiel muss weichen, um linke Hegemonie nicht zu stÃ¶ren

Die Wiener Festwochen wollten einen der bedeutendsten Unternehmer des Silicon Valley auf die BÃ¼hne holen.

Verbindungen zur Ã–VP

Nun findet die fÃ¼r 7. Juni geplante Diskussion mit Peter Thiel doch nicht statt. Der PayPal-MitgrÃ¼nder, Palantir-Investor, UnterstÃ¼tzer von Donald Trump und Arbeitgeber von Sebastian Kurz (Ã–VP) nach dessen unrÃ¼hmlichem Abgang als Bundeskanzler, wurde nach heftigen Protesten wieder ausgeladen.

SelbstgefÃ¤lligkeit der Kulturblase

Nach Angaben der Festwochen fiel die Entscheidung nicht sofort. ZunÃ¤chst habe es interne Beratungen, eine Ã¶ffentliche Diskussion und die EinschÃ¤tzung externer Experten gegeben. Diese hÃ¤tten eher dafÃ¼r gesprochen, die Veranstaltung stattfinden zu lassen.

Auch das eigens befasste Beratungsgremium soll den Standpunkt vertreten haben, dass eine offene Gesellschaft selbst harte, polarisierende und â€“ nach Meinung des offensichtlich linken Gremiums â€“ antidemokratische Positionen nicht aus dem Ã¶ffentlichen GesprÃ¤ch verdrÃ¤ngen dÃ¼rfe, sondern ihnen argumentativ begegnen mÃ¼sse.

Am Nasenring in der Manege

Am Ende spielten jedoch die selbst gezÃ¼chteten vermeintlichen KÃ¼nstler und Beteiligten ihre Macht aus. Er oder sie.

Intendant Milo Rau erklÃ¤rte sinngemÃ¤ÃŸ, er halte die geplante Diskussion zwar fÃ¼r inhaltlich konsequent und reizvoll, wolle das Gesamtprogramm aber nicht durch ein Festhalten an Thiels Auftritt gefÃ¤hrden. Die Absage sei daher nicht aus inhaltlicher Zustimmung zu den Kritikern erfolgt, sondern aus Verantwortung gegenÃ¼ber dem Festivalbetrieb. Die in Wien bestimmende SPÃ– steht wie ein gewaschener Pudel da.

Totale Blamage

Denn die Festwochen hatten mit der Einladung nicht nur einen prominenten Gast angekÃ¼ndigt, sondern zugleich ein Verfahren erprobt, mit dem â€“ nur in ihren eigenen Reihen â€“ umstrittene Einladungen geprÃ¼ft werden sollten.

Die PrÃ¼fung ergab: in Ordnung. Danach wurden die PrÃ¼fer blamiert, bis auf die Knochen.

Vielfalt nicht erwÃ¼nscht

Thiel ist zweifellos keine linke Figur. Der deutschstÃ¤mmige US-Unternehmer steht fÃ¼r Wirtschaftsfreiheit, politischem Rechtskurs, aber auch Big-Tech-Macht und apokalyptisch gefÃ¤rbten Weltdeutungen.

Gerade deshalb wÃ¤re eine Veranstaltung mit ihm interessant gewesen. Doch Linke wollen keine anderen Meinungen hÃ¶ren.

FPÃ– und Ã–VP mit scharfer Kritik

Die politische Reaktion auf die Absage fiel scharf aus. FPÃ– und Ã–VP sehen darin einen Beleg dafÃ¼r, dass die Wiener Festwochen den Anspruch auf offenen Diskurs verspielt hÃ¤tten.

Die Wiener Ã–VP kritisierte die Entscheidung in einer Aussendung deutlich. Klubobmann Harald ZierfuÃŸ erklÃ¤rte:

AngekÃ¼ndigte Debatten absagen, weil sie linken KÃ¼nstlern nicht gefallen â€“ diese Art der Debattenkultur ist abzulehnen. Wenn sich die Wiener Festwochen allein als linke Echokammer verstehen wollen, brauchen wir sie schlichtweg nicht.

Damit stellt die Volkspartei nicht nur die konkrete Absage infrage, sondern den kulturpolitischen Kurs des Festivals insgesamt.

Frage der Finanzierung

Auch die Finanzierung wird von der Ã–VP ausdrÃ¼cklich thematisiert. GemeinderÃ¤tin Judith Edelmann, Kultursprecherin der Wiener Volkspartei, verweist auf die Ã¶ffentliche FÃ¶rderung und sagt:

FÃ¼r 13,6 Millionen Euro Steuergeld dÃ¼rfen sich die Wienerinnen und Wiener erwarten, dass Veranstaltungen nicht einfach nach Belieben abgesagt werden â€“ nur weil es ein paar Beteiligten so gefÃ¤llt.

â€žLinke AgitationsbÃ¼hneâ€œ

Noch schÃ¤rfer reagierte die FPÃ–. Der Wiener FPÃ–-Kultursprecher Lukas Brucker sprach von einem umfassenden Versagen der Festwochen-Leitung.

Die Wiener Festwochen sind unter Milo Rau endgÃ¼ltig zu einer heruntergekommenen linken AgitationsbÃ¼hne ohne kÃ¼nstlerischen Mehrwert verkommen.

Die Ausladung Thiels wertet er nicht als isolierte Fehlentscheidung, sondern als Symptom einer grundsÃ¤tzlich falschen Kulturpolitik. Wer GÃ¤ste zunÃ¤chst ankÃ¼ndige und sie dann wegen politischer Debatten wieder auslade, mache das Festival â€žzur BÃ¼hne persÃ¶nlicher Profilierung statt zu einem Ort des offenen Diskursesâ€œ.

RÃ¼ckforderung der FÃ¶rdermittel

Die FPÃ– verbindet ihre Kritik zudem mit personellen Forderungen. Brucker verlangt die sofortige Absetzung Raus, die RÃ¼ckforderung von FÃ¶rdermitteln und einen kÃ¼nftigen FÃ¶rderstopp.

Auch KulturstadtrÃ¤tin Veronica Kaup-Hasler nimmt er ins Visier:

SPÃ–-KulturstadtrÃ¤tin Kaup-Hasler trÃ¤gt die volle politische Verantwortung fÃ¼r dieses Festwochen-Debakel. Wer einen derartigen Wahnsinn zulÃ¤sst und finanziert, ist rÃ¼cktrittsreif.