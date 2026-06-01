Nach Naschenweng-Kritik an Sicherheit in Wien reagiert Ludwig mit Ausreden

SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig reagiert nach der Kritik von SchlagersÃ¤ngerin Melissa Naschenweng an der Sicherheit in der Stadt Wien (â€žIch habe im eigenen Land Angstâ€œ) mit Ausreden. Ihm sei die Sicherheit der Wiener BevÃ¶lkerung sehr wichtig und das gelinge gemeinsam mit der Wiener Polizei, sagte er nach Befragung der Kronen Zeitung.Â

Brutale Messerattacke und “ScheiÃŸ Ã–sterreicherin”

In der Nacht auf Sonntag kam es in Wien-Leopoldstadt zu einer brutalen Messerattacke durch einen Syrer, in einer U-Bahn-Station in Wien-Meidling wurde eine junge Frau von einer Unbekannten attackiert und mit den Worten â€žScheiÃŸ Ã–sterreicherinâ€œ beschimpft. Zwei VorfÃ¤lle, die allein in den vergangenen Tagen fÃ¼r Aufsehen sorgten und das ohnehin kaum mehr vorhandene SicherheitsgefÃ¼hl der BÃ¼rger weiter verschlechterte.

â€žIch fÃ¼hle mich allein in der Nacht nicht sicherâ€œ

Seit den Aussagen von Naschenweng kocht das Sicherheits-Thema hoch. â€žIch fÃ¼hle mich allein in der Nacht nicht sicherâ€œ, sagte der Schlagerstar angesprochen auf die StÃ¤dte Wien, Linz und Graz. Und anders, als Ludwig bei solcher Kritik vonseiten der FPÃ– reagiert, punzierte der SPÃ–-BÃ¼rgermeister Naschenweng nicht mit den Worten â€žrechtsextremâ€œ oder â€žrechtsradikalâ€œ, sondern er widersprach sich selbst: Durch Waffenverbots-Zonen, VideoÃ¼berwachung und Alkoholverbote habe man den Ã¶ffentlichen Raum sicherer gemacht, meinte er. Gleichzeitig forderte er das Ã–VP-gefÃ¼hrte Innenministerium auf, mehr Polizisten zur VerfÃ¼gung zu stellen, um die Stadt sicherer zu machen.

PR-Show von SPÃ–-Bezirksvorstehern

Von Ludwigs schÃ¶nen Worten haben offenbar selbst die eigenen Leute in der SPÃ– genug. So starteten die beiden Bezirksvorsteher von Favoriten und Floridsdorf eine Unterschriften-Aktion, um mehr Polizisten zu bekommen. Von der FPÃ– wird das als PR-Show abgetan, sitzt doch mit JÃ¶rg Leichtfried (SPÃ–) ein Genosse als StaatssekretÃ¤r im Innenministerium. Warum sie mit ihm keine GesprÃ¤che Ã¼ber ihren Bedarf an mehr Polizisten fÃ¼hren, ist ein RÃ¤tsel.

Der Klubobmann der Wiener Freiheitlichen, Maximilian Krauss, hielt auf Facebook dazu fest: â€žLudwig und seine SPÃ– haben Wien Ã¼berfremdet, abgewirtschaftet und kaputt gemacht. Damit muss endlich Schluss sein!â€œ