Trotz Dementi: Meinl-Reisinger steht weiter auf Selenskyjs Ordensliste

Die mutmaÃŸliche Verleihung eines ukrainischen Ordens an Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger durch PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj wirft weiterhin Fragen auf: WÃ¤hrend die Neos-Chefin vehement verneint, die Auszeichnung erhalten zu haben, wird die Ehrung nach wie vor auf der offiziellen Website des ukrainischen PrÃ¤sidialamts gefÃ¼hrt.

â€žFacebookâ€œ-Posting Ã¼ber Verleihung soll Fehler gewesen sein

Die Ã¶sterreichische Botschaft in Kiew hatte im JÃ¤nner 2026 bekanntgegeben, dass Meinl-Reisinger von Selenskyj mit einem Verdienstorden ausgezeichnet werde. Konkret handelt es sich dabei um den â€žVerdienstorden II. Klasse fÃ¼r den bedeutenden persÃ¶nlichen Beitrag zur StÃ¤rkung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit, zur UnterstÃ¼tzung der SouverÃ¤nitÃ¤t und der territorialen IntegritÃ¤t der Ukraine, fÃ¼r wohltÃ¤tige TÃ¤tigkeiten sowie fÃ¼r die FÃ¶rderung des ukrainischen Staates in der Weltâ€œ.

Nach parlamentarischen Anfragen der FPÃ– erklÃ¤rte Meinl-Reisinger jedoch, dass es weder eine offizielle Anfrage noch eine tatsÃ¤chliche Verleihung gegeben habe. Laut AuÃŸenministerium beruhte die Mitteilung der Botschaft in Kiew auf einer angeblichen Unachtsamkeit von Mitarbeitern.

Orden nie offiziell angeboten?

Selenskyj habe zwar ein Dekret Ã¼ber Auszeichnungen unterzeichnet, der Orden sei Meinl-Reisinger aber nie offiziell angeboten oder verliehen worden. Das entsprechende Posting der Botschaft wurde gelÃ¶scht. Ã–sterreich soll die ukrainischen BehÃ¶rden im Februar 2026 darÃ¼ber informiert haben, dass die Auszeichnung nicht angenommen werde. Somit sei der Orden weder verliehen noch angenommen worden, heiÃŸt es im AuÃŸenministerium.

Meinl-Reisinger wird im Dekret explizit genannt

Anders scheint man das in Kiew zu sehen: Dort wird Meinl-Reisinger als Ã¶sterreichische AuÃŸenministerin unter den Geehrten gefÃ¼hrt. Im Dekret Nr. 68/2026 ordnet Selenskyj an, â€žfÃ¼r bedeutende persÃ¶nliche BeitrÃ¤ge zur StÃ¤rkung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit, zur UnterstÃ¼tzung der SouverÃ¤nitÃ¤t und territorialen IntegritÃ¤t der Ukraine, fÃ¼r wohltÃ¤tige TÃ¤tigkeiten sowie fÃ¼r die FÃ¶rderung des ukrainischen Staates in der Weltâ€œ unter anderem Meinl-Reisinger mit dem Verdienstorden II. Klasse auszuzeichnen.

