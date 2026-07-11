Verfassungsgerichtshof weist Moslem-Beschwerde gegen Kopftuchverbot vorerst zurÃ¼ck

FÃ¼nf SchÃ¼lerinnen im Alter von neun bis zwÃ¶lf Jahren und ihre Eltern zogen vor den Verfassungsgerichtshof (VfGH). Sie wollten das geplante Verbot moslemischer KopftÃ¼cher an Ã–sterreichs Schulen noch vor seinem Start zu Fall bringen. Die HÃ¶chstrichter machten kurzen Prozess. Sie wiesen die IndividualantrÃ¤ge als unzulÃ¤ssig zurÃ¼ck. Das Kopftuchverbot bleibt bestehen und tritt am ersten September wie vorgesehen in Kraft.

Klage junger SchÃ¼lerinnen prallt an Gericht ab

Die fÃ¼nf MÃ¤dchen im Alter zwischen neun und zwÃ¶lf Jahren hatten im MÃ¤rz und April dieses Jahres gemeinsam mit ihren Eltern IndividualantrÃ¤ge eingebracht. Sie beriefen sich darauf, das islamische Kopftuch aus persÃ¶nlicher Ãœberzeugung zu tragen. Der Verfassungsgerichtshof prÃ¼fte jedoch gar nicht, ob diese Behauptung zutrifft oder ob das Gesetz gegen Religionsfreiheit und Gleichheitsgrundsatz verstÃ¶ÃŸt. Die Richter stellten schlicht fest, dass die Antragsteller zum Zeitpunkt der Klage noch nicht unmittelbar betroffen waren. Das Verbot im Schulunterrichtsgesetz gilt erst ab September. Eine Antragstellung vor Inkrafttreten scheidet in der Regel aus, so der Gerichtshof. Auch die MÃ¶glichkeit spÃ¤terer Verwaltungsstrafen nach wiederholten VerstÃ¶ÃŸen reicht nicht aus, um bereits jetzt von einer Betroffenheit auszugehen. Die Entscheidung fiel rein formal. Inhaltlich blieb das Gesetz unangetastet.

Alle auÃŸer GrÃ¼ne dafÃ¼r

Das Kopftuchverbot fÃ¼r SchÃ¼lerinnen unter vierzehn Jahren war im letzten Dezember mit den Stimmen von Ã–VP, SPÃ–, NEOS und FPÃ– im Nationalrat beschlossen worden. Nur die GrÃ¼nen stimmten dagegen und warnten vor verfassungsrechtlichen Problemen. Das Gesetz trÃ¤gt den Titel â€žBundesgesetz zur StÃ¤rkung der Selbstbestimmung von unmÃ¼ndigen MÃ¤dchen an Schulen mittels EinfÃ¼hrung eines Kopftuchverbotsâ€œ. Es zielt darauf ab, MÃ¤dchen in diesem Alter vor sozialem und familiÃ¤rem Druck zu schÃ¼tzen, der in manchen Milieus zum frÃ¼hen Tragen eines islamischen Schleiers fÃ¼hrt. Bei VerstÃ¶ÃŸen sieht die Regelung zunÃ¤chst GesprÃ¤che mit der SchÃ¼lerin und den Erziehungsberechtigten vor, erst danach folgen Verwaltungsstrafen. Die breite Mehrheit im Parlament zeigte, dass auch sozialdemokratische und liberale Abgeordnete Handlungsbedarf sahen, um Ã¶sterreichische Schulen als Orte der Integration und nicht als BÃ¼hne fÃ¼r importierte religiÃ¶se Normen zu erhalten.

Formaler RÃ¼ckschlag â€“ der Streit geht weiter

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Ã–sterreich (IGGÃ–) hatte das Gesetz von Anfang an scharf kritisiert und ein eigenes Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das Verfassungswidrigkeit attestierte. PrÃ¤sident Ãœmit Vural sprach von einer politischen Entscheidung und kÃ¼ndigte rechtliche Schritte an. Die nun abgewiesenen AntrÃ¤ge der fÃ¼nf Familien passen in dieses Muster des Widerstands. Der Verfassungsgerichtshof hat mit seiner Entscheidung jedoch klargestellt, dass ein solcher VorstoÃŸ zu frÃ¼h kommt. Das Ã¤ndert nichts daran, dass das Verbot ab September RealitÃ¤t wird. Ein inhaltlicher Test steht erst dann an, wenn das Gesetz tatsÃ¤chlich angewendet wird und Betroffene unmittelbar in ihren Rechten berÃ¼hrt sind. Der erste Angriff auf das Kopftuchverbot ist damit gescheitert.