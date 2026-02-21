Tief in der Umfrage-Krise entdeckt Babler die Migration als politisches Thema

Die SPÃ– ist nach einer aktuellen Umfrage mit nur 17 Prozent WÃ¤hlerzustimmung auf ihrem schlechtesten Umfragewert ihrer Geschichte und nahe des Totalabsturzes. In dieser Not entdeckt Andreas Babler plÃ¶tzlich die â€žMigrationâ€œ – â€žwir nehmen der FPÃ– das Thema wegâ€œ, posaunte er auf Facebook hinaus.

Kein Wort von Einwanderungs-Stopp

Neugierig gemacht, wie der SPÃ–-Chef das machen will, wird man beim Lesen des Beitrages rasch auf den Boden der RealitÃ¤t zurÃ¼ckgeholt. Babler will die Migration â€žordnen statt spaltenâ€œ. Kein Wort davon, das Problem bei der Wurzel zu packen und die Grenzen fÃ¼r Einwanderer zu schlieÃŸen. Kein Wort davon, kriminelle Asylanten sofort abzuschieben. Kein Wort davon, den Familiennachzug nachhaltig zu stoppen.

Babler mÃ¶chte Ordnung schaffen

Stattdessen mÃ¶chte Babler Ordnung in das Chaos bringen, fÃ¼r das seine Partei (gemeinsam mit der Ã–VP) maÃŸgeblich verantwortlich ist. Er findet es nicht in Ordnung, wenn Kinder in Schulen kein Deutsch sprechen. Aha! Und er will fÃ¼r die (meist) illegalen Eingereisten einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt. Da fehlt nur noch die rasche EinbÃ¼rgerung. Das Wort Asyl als Schutz auf Zeit verliert bei Babler offenbar die eigentliche Bedeutung und das wÃ¼rde dafÃ¼r sorgen, dass weiterhin immer mehr Menschen in die soziale HÃ¤ngematte zuwandern.

Versuch der Menschlichkeit ging in die Hose

Was Babler beim Thema â€žMigrationâ€œ also vorhat, ist in Wahrheit nichts anderes, als auch seine VorgÃ¤nger getan haben. Sein Satz, â€žes kann nicht sein, dass immer jene am lautesten Ã¼ber Migration sprechen, die am wenigsten darÃ¼ber wissenâ€œ, kÃ¶nnte daher an ihn, Babler, selbst gerichtet sein. Auch sein Versuch, als besonders menschlicher Politiker gegenÃ¼ber Einwanderern dazustehen, geht in die Hose. Babler schrieb auf Facebook:

Ich habe in meiner Zeit als BÃ¼rgermeister erlebt, was passiert, wenn die Politik statt Ordnung nur Chaos produziert. Was es bedeutet, wenn Kinder im Winter ohne Schuhe und ohne Jacken unterwegs sind. Und eines war fÃ¼r mich immer klar: Man tritt nicht nach unten.

Heimleiter rechnet mit Babler ab

Eine Aussage, die sich als typisches Babler-Bla-Bla herausstellt, wenn man Berichten des ehemaligen Leiters des FlÃ¼chtlingslagers in Traiskirchen im Bezirk Baden in NiederÃ¶sterreich, Franz SchabhÃ¼ttl, Glauben schenken darf. Denn dieser erzÃ¤hlte – wie berichtet – zum Beispiel davon, wie Andreas Babler durch Ausnutzung seiner Kompetenzen als damaliger BÃ¼rgermeister in Traiskirchen die SchlieÃŸung von leerstehenden Zimmern in der Betreuungsstelle anordnete und damit verhinderte, dass 600 Menschen in Zimmern hÃ¤tten schlafen kÃ¶nnen. So hÃ¤tten diese auf einer Wiese in Traiskirchen schlafen mÃ¼ssen. WÃ¶rtlich sagte SchabhÃ¼ttl:

Hier hÃ¤tte er Menschlichkeit vor sein vom Aktionismus getriebenes Ego stellen kÃ¶nnen.





