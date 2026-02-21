Traiskirchen, Babler

Babler will die Migration “ordnen statt spalten” und damit der FPÃ– das Thema wegnehmen.

Foto: Paul Gruber / BKA / FPÃ– TV

SPÃ–

21. Feber 2026 / 09:39 Uhr

Tief in der Umfrage-Krise entdeckt Babler die Migration als politisches Thema

Die SPÃ– ist nach einer aktuellen Umfrage mit nur 17 Prozent WÃ¤hlerzustimmung auf ihrem schlechtesten Umfragewert ihrer Geschichte und nahe des Totalabsturzes. In dieser Not entdeckt Andreas Babler plÃ¶tzlich die â€žMigrationâ€œ – â€žwir nehmen der FPÃ– das Thema wegâ€œ, posaunte er auf Facebook hinaus. 

Kein Wort von Einwanderungs-Stopp

Neugierig gemacht, wie der SPÃ–-Chef das machen will, wird man beim Lesen des Beitrages rasch auf den Boden der RealitÃ¤t zurÃ¼ckgeholt. Babler will die Migration â€žordnen statt spaltenâ€œ. Kein Wort davon, das Problem bei der Wurzel zu packen und die Grenzen fÃ¼r Einwanderer zu schlieÃŸen. Kein Wort davon, kriminelle Asylanten sofort abzuschieben. Kein Wort davon, den Familiennachzug nachhaltig zu stoppen. 


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Babler mÃ¶chte Ordnung schaffen

Stattdessen mÃ¶chte Babler Ordnung in das Chaos bringen, fÃ¼r das seine Partei (gemeinsam mit der Ã–VP) maÃŸgeblich verantwortlich ist. Er findet es nicht in Ordnung, wenn Kinder in Schulen kein Deutsch sprechen. Aha! Und er will fÃ¼r die (meist) illegalen Eingereisten einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt. Da fehlt nur noch die rasche EinbÃ¼rgerung. Das Wort Asyl als Schutz auf Zeit verliert bei Babler offenbar die eigentliche Bedeutung und das wÃ¼rde dafÃ¼r sorgen, dass weiterhin immer mehr Menschen in die soziale HÃ¤ngematte zuwandern. 

Versuch der Menschlichkeit ging in die Hose

Was Babler beim Thema â€žMigrationâ€œ also vorhat, ist in Wahrheit nichts anderes, als auch seine VorgÃ¤nger getan haben. Sein Satz, â€žes kann nicht sein, dass immer jene am lautesten Ã¼ber Migration sprechen, die am wenigsten darÃ¼ber wissenâ€œ, kÃ¶nnte daher an ihn, Babler, selbst gerichtet sein. Auch sein Versuch, als besonders menschlicher Politiker gegenÃ¼ber Einwanderern dazustehen, geht in die Hose. Babler schrieb auf Facebook

Ich habe in meiner Zeit als BÃ¼rgermeister erlebt, was passiert, wenn die Politik statt Ordnung nur Chaos produziert. Was es bedeutet, wenn Kinder im Winter ohne Schuhe und ohne Jacken unterwegs sind. Und eines war fÃ¼r mich immer klar: Man tritt nicht nach unten.

Heimleiter rechnet mit Babler ab

Eine Aussage, die sich als typisches Babler-Bla-Bla herausstellt, wenn man Berichten des ehemaligen Leiters des FlÃ¼chtlingslagers in Traiskirchen im Bezirk Baden in NiederÃ¶sterreich, Franz SchabhÃ¼ttl, Glauben schenken darf. Denn dieser erzÃ¤hlte – wie berichtet – zum Beispiel davon, wie Andreas Babler durch Ausnutzung seiner Kompetenzen als damaliger BÃ¼rgermeister in Traiskirchen die SchlieÃŸung von leerstehenden Zimmern in der Betreuungsstelle anordnete und damit verhinderte, dass 600 Menschen in Zimmern hÃ¤tten schlafen kÃ¶nnen. So hÃ¤tten diese auf einer Wiese in Traiskirchen schlafen mÃ¼ssen. WÃ¶rtlich sagte SchabhÃ¼ttl:

Hier hÃ¤tte er Menschlichkeit vor sein vom Aktionismus getriebenes Ego stellen kÃ¶nnen.




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