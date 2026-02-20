Herbert Kickl

Beim Aschermittwoch-Treffen in Ried setzte Herbert Kickl (im Bild mit OberÃ¶sterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner) sein Sieger-LÃ¤cheln auf.

Foto: Alois Endl

Umfrage

20. Feber 2026 / 11:02 Uhr

Kickl jubelt Ã¼ber 37 Prozent, wÃ¤hrend Verlierer-Ampel keine Mehrheit mehr hat

Der Vertrauensverlust der Ã–sterreicher in die Verlierer-Ampel ist nun auch deutlich in der aktuellen Umfrage von Lazarsfeld fÃ¼r Oe24 ablesbar. WÃ¤hrend sich die FPÃ– weiter stark prÃ¤sentiert, befinden sich die Werte fÃ¼r Ã–VP, SPÃ– und Neos im Keller. Dramatisch wird es fÃ¼r die Genossen. 

Ã–sterreicher wollen Kickl als Volkskanzler

Mit 37 Prozent der Stimmen wÃ¤ren die Freiheitlichen bei einer Nationalratswahl am Sonntag klar die Nummer eins. Auch bei der Frage, wen die sich die Ã–sterreicher zum Kanzler wÃ¼nschen, ist Herbert Kickl mit 33 Prozent Zustimmung weit vor Christian Stocker (Ã–VP, zwÃ¶lf Prozent), Andreas Babler (SPÃ–, sieben Prozent) und Beate Meinl-Reisinger (Neos, acht Prozent).


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SPÃ– nur noch bei 17 Prozent

Babler – und das ist besonders bitter fÃ¼r die SPÃ– – wird in der Kanzlerfrage sogar von Meinl-Reisinger und Leonore Gewessler (GrÃ¼ne) Ã¼berholt. Das hat auch Auswirkungen auf das Gesamtergebnis der Partei: Nur noch 17 Prozent wÃ¼rden am kommenden Sonntag Rot wÃ¤hlen. Auch der Ã–VP geht es miserabel: Sie steht bei blamablen 20 Prozent. 

Keine Mehrheit mehr im Nationalrat

Weil auch die Neos nicht vom Fleck kommen (acht Prozent), bringt die Verlierer-Ampel keine Mehrheit mehr im Nationalrat zusammen. Sie kÃ¤me nur noch auf 87 Mandate, die Mehrheit im Nationalrat liegt bei 92 Sitzen. Davon sind Ã–VP, SPÃ– und Neos derzeit weit entfernt.Â 


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