Freiheitliche legen zu, Verlierer-Ampel hat keine Mehrheit mehr

Unter anderem mit einer Mini-Steuerreform fÃ¼r gÃ¼nstigere Lebensmittelpreise ab Juli â€“ die kaum jemandem so wirklich hilft und zudem auch noch von den Verbrauchern selbst finanziert werden soll â€“ wollten sich Ã–VP, SPÃ– und Neos aus dem Umfrage-Tief retten. Das ging jedoch mÃ¤chtig schief: WÃ¤hrend Herbert Kickls Freiheitliche in der neuesten Lazarsfeld-Umfrage fÃ¼r Oe24 wieder zulegen kÃ¶nnen, haben die drei Ampel-Parteien zusammen keine Mehrheit mehr.

FPÃ– ist nicht vom Thron zu stoÃŸen

In der neuesten Sonntagsfrage stehen die Freiheitlichen mit rund 36 Prozent deutlich an der Spitze. Mit einem Zuwachs von einem Prozentpunkt sind die Freiheitlichen weiterhin die unangefochten stÃ¤rkste politische Kraft im Land.

Ã–VP und Neos verlieren, SPÃ– stagniert

Die Ampel-Parteien stecken unverÃ¤ndert in der Defensive. Sowohl Ã–VP als auch SPÃ– ziehen im aktuellen Umfragebild nur noch etwa 20 Prozent beziehungsweise 18 Prozent an Stimmen auf sich, wÃ¤hrend die Neos bei traurigen acht Prozent liegen. Zusammen kommen die drei Parteien der glÃ¼cklosen Koalition also auf 46 Prozent (Ã–VP und Neos verlieren jeweils einen Prozentpunkt) und verfehlen damit die nÃ¶tige Regierungsmehrheit.

Die GrÃ¼nen kommen auf etwa elf Prozent, profitieren aber bisher nicht wirklich von der Unzufriedenheit mit der Regierung â€“ sie legen um einen Prozentpunkt zu.