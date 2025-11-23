Ex-Asyl-Leiter rechnet mit ORF und â€žAktionismusâ€œ von Babler ab

Angestellte des Staates brechen leider oft erst ihr Schweigen, wenn sie in Pension sind. So auch der Ex-Asyl-Leiter von Traiskirchen, Franz SchabhÃ¼ttl. Aber was er jetzt preisgibt, ist dermaÃŸen schwerwiegend, dass man nicht einfach zur Tagesordnung Ã¼bergehen kann.

ORF als Sponsor der ungesteuerten Zuwanderung

Dass der ORF zum Sponsor der ungesteuerten Zuwanderung unter dem Deckmantel der HumanitÃ¤t wurde, wie SchabhÃ¼ttl in einem Kommentar fÃ¼r den exxpress schrieb, dÃ¼rfte fÃ¼r viele nicht Ã¼berraschend sein. Neu ist, wie der Ex-Asyl-Leiter von Traiskirchen vom ORF behandelt wurde, als er am 17. Oktober zu einem Interview anlÃ¤sslich zehn Jahre FlÃ¼chtlingskrise gebeten wurde. 60 Minuten lang habe er tiefgehende Einblicke in die damalige Situation gegeben – im Beitrag wÃ¤re dann aber nur der vÃ¶llig belanglose Halbsatz, â€ždass viele KÃ¶che den Brei verderbenâ€œ, zu hÃ¶ren gewesen.

Herausgabe des Bildmaterials verwehrt

Dieser Satz, so Franz SchabhÃ¼ttl, wÃ¤re vÃ¶llig aus dem Zusammenhang gerissen worden. Er habe viel mehr zu sagen gehabt: So gebe es in Ã–sterreich bereits mehr als 50.000 Afghanen. Von Schwierigkeiten oder Problemen im ORF kein Wort. Stattdessen eine Jubelmeldung zu zehn Jahre FlÃ¼chtlingskrise. Laut SchabhÃ¼ttl habe er beim ORF um die Herausgabe des Bildmaterials gebeten, allerdings wÃ¤re ihm dies vom ORF verwehrt worden.

Babler lieÃŸ leerstehende Zimmer sperren

SchabhÃ¼ttl erzÃ¤hlte beispielsweise davon, wie Andreas Babler (SPÃ–) durch Ausnutzung seiner Kompetenzen als damaliger BÃ¼rgermeister in Traiskirchen die SchlieÃŸung von leerstehenden Zimmern in der Betreuungsstelle anordnete und damit verhinderte, dass 600 Menschen in Zimmern hÃ¤tten schlafen kÃ¶nnen. So hÃ¤tten diese auf einer Wiese in Traiskirchen schlafen mÃ¼ssen. WÃ¶rtlich sagte SchabhÃ¼ttl:

Hier hÃ¤tte er Menschlichkeit vor sein vom Aktionismus getriebenes Ego stellen kÃ¶nnen.

“Ahnungloser FlÃ¼chtlingskoordinator”

Problematisch und fÃ¼r Zusatzstress habe der â€žahnungslose FlÃ¼chtlingskoordinatorâ€œ Christian Konrad mit seinem â€žfarblos mitlaufenden Schattenâ€œ Ferry Maier (beide Ã–VP) gesorgt. Konrad habe, ohne die notwendigen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, eine Steuergeldverschwendung ersten Ranges verfÃ¼gt: Die nicht notwendige Installierung eines immens teuren Feldlazaretts. Die Versorgung durch Ã„rzte wÃ¤re im Lager aber ohnehin besser gewesen, als im niedergelassenen Bereich im Rest Ã–sterreichs.

Obdachlosenbus, aber keine Obdachlosen

Konrad habe das Auffahren eines Obdachlosenbusses verfÃ¼gt, ohne dass es zu diesem Zeitpunkt Obdachlose gegeben hÃ¤tte (Belegstand damals 1.800). Zudem das Aufstellen des â€žKonrad-Wartezeltsâ€œ (am 8.12.2015) ohne Notwendigkeit, da es keine â€žWartendenâ€œ mehr gegeben habe. Konrad habe durch eine unsachgemÃ¤ÃŸe Errichtung einer Art KÃ¼che im Freien eine Rattenplage verursacht. Die Kosten aller dieser nicht notwendigen und freihÃ¤ndig vergebenen AuftrÃ¤ge fÃ¼r den Steuerzahler? â€žKnapp 3,5 Millionen Euroâ€œ, berichtete SchabhÃ¼ttl, der sich wundert, dass es bis heute keine strafrechtlichen Ermittlungen gibt.

NGOs ging es um PubliziÃ¤t und Spenden

In der ganzen Unglaublichkeit, die sich damals in Traiskirchen ereignet haben soll, spielten offenbar auch NGOs eine unrÃ¼hmliche Rolle. Laut Franz SchabhÃ¼ttl stellte die Caritas am 2.7.2015 (Belegstand 3.323) ihren Omnibus mit Caritas-Logo vor der Einfahrt auf, sodass der Eindruck entstanden wÃ¤re, sie sei hier tÃ¤tig, was jedoch nicht stimmte. Ã„rzte ohne Grenzen hÃ¤tten versucht, mit Ã¶ffentlichem Druck in die Einrichtung zu kommen, um die FlÃ¼chtlingseinrichtung als WerbeflÃ¤che zu missbrauchen. SchabhÃ¼ttl sagte: