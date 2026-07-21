â€žPatenhafte, mafiÃ¶se Strukturenâ€œ: FPÃ– will AufklÃ¤rung in Causa Marktamt

Ein Netzwerk aus Machtmissbrauch und Mobbing: Wiens FPÃ–-Chef Dominik Nepp sieht unter SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig â€žpatenhafte, mafiÃ¶se Strukturenâ€œ. Es passiere nichts, wenn der BÃ¼rgermeister nicht â€ždie dicke rote Hand darÃ¼ber hÃ¤ltâ€œ. Wohnungsvergaben, FÃ¶rderungen und Postenbesetzungen wÃ¼rden nur innerhalb eines bestimmten Netzwerks funktionieren. Besonders in der Causa Marktamt will die FPÃ– fÃ¼r AusklÃ¤rung sorgen.

â€žSystem Ludwigâ€œ beschÃ¤digt die Stadt

In einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag, kritisierte Nepp, dass Posten nach Parteibuch vergeben wÃ¼rden, unter anderem im Marktamt. Mitarbeiter hÃ¤tten der FPÃ– Material Ã¼bergeben, das eklatante MissstÃ¤nde belegen soll. Das â€žSystem Ludwigâ€œ habe die Stadt Wien nachhaltig beschÃ¤digt, das Vertrauen der Magistratsbeamten in interne Prozesse sei erschÃ¼ttert.

â€žRotes Bonzensystemâ€œ wird trotzdem bedient

Er verwies zudem auf den hÃ¶chsten Schuldenstand in der Geschichte Wiens sowie auf fehlende strategische Konzepte der rot-pinken Stadtregierung. Gleichzeitig gebe es eine steigende Zahl an Mindestsicherungsbeziehern aus dem Ausland und eine â€žGebÃ¼hrenlawineâ€œ, durch die zahlreiche Lebensbereiche teurer geworden seien. Parallel dazu werde ein â€žrotes Bonzensystemâ€œ weiterhin bedient.

Stadtverfassung zugunsten Ludwigs geÃ¤ndert

Auch eine Ã„nderung der Stadtverfassung steht in der Kritik: Diese sei so gestaltet worden, dass Mehrheiten auch ohne vollstÃ¤ndige Anwesenheit aller SPÃ–-StadtrÃ¤te mÃ¶glich seien, etwa durch die Ãœbertragung von Stimmrechten. Solche VorgÃ¤nge kenne man sonst â€žnur von Autokraten und Despotenâ€œ.

Ludwig-Freunde profitieren Ã¼berall

Die Liste der VorwÃ¼rfe ist lang: Sportvereine wÃ¼rden berichten, dass FÃ¶rderungen ausbleiben, wenn sie keine roten GemeinderÃ¤te im Vorstand hÃ¤tten. FÃ¼r gefÃ¶rderte Wohnungen oder KleingÃ¤rten sei ein Parteibuch de facto Voraussetzung. Dieses System mÃ¼sse Ã¼berwunden werden, weshalb die FPÃ– einen politischen Kurswechsel fordert. Auch der Fall rund um WKO-PrÃ¤sident Walter Ruck zeige, dass es so nicht weitergehen kÃ¶nne. Die FPÃ– kÃ¼ndigte deshalb einen Antrag auf Neuwahlen an.

VorwÃ¼rfe gegen das Wiener Marktamt

Im Zentrum der VorwÃ¼rfe steht auch das Wiener Marktamt: Es gehe um Mobbing, interne Zahlenmanipulation, TÃ¤uschung des Stadtrechnungshofs sowie zweckwidrige Verwendung von Geldern. Der Marktamtschef sei persÃ¶nlich von Ludwig eingesetzt worden; sollten sich die VorwÃ¼rfe bestÃ¤tigen, trage auch der BÃ¼rgermeister politische Mitverantwortung.

Kein Einzelfall, sondern System

FPÃ–-Klubobmann Maximilian Krauss betonte, es handle sich um keinen Einzelfall, sondern um ein mÃ¶gliches strukturelles Problem innerhalb von Magistratsabteilungen. Es gebe Hinweise auf ein massives Angstklima, Burnout-FÃ¤lle unter Bediensteten sowie sogar VorwÃ¼rfe kÃ¶rperlicher Ãœbergriffe.

Zudem stelle sich die Frage, wann die politische FÃ¼hrung informiert wurde. Ludwig, Neos-StadtrÃ¤tin Bettina Emmerling und der Magistratsdirektor sollen bereits detaillierte Berichte erhalten haben, ohne entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Auch die interne Revision sei personell unzureichend ausgestattet gewesen.

Manipulations- und MissbrauchsvorwÃ¼rfe

Kritisiert werden auÃŸerdem manipulierte Besucherzahlen bei MÃ¤rkten: Besucherlisten sollen nachtrÃ¤glich verÃ¤ndert oder teilweise sogar erfunden worden sein. Diese Zahlen seien Ã¶ffentlich kommuniziert und zur Rechtfertigung von Projekten und Budgetmitteln herangezogen worden â€“ und sogar dem Stadtrechnungshof vorgelegt worden. Daraus ergebe sich die Frage, auf welcher Grundlage politische Entscheidungen getroffen wurden.

Weitere VorwÃ¼rfe betreffen falsch deklarierte Rechnungen, kÃ¼nstlich erhÃ¶hte BetrÃ¤ge zur Umgehung von Budgetvorgaben sowie zweckwidrige Ausgaben, etwa fÃ¼r Blumen fÃ¼r StadtrÃ¤tinnen oder Give-aways und Geschenke fÃ¼r FÃ¼hrungskrÃ¤fte aus dem Budget des Marktamts.

Besonders brisant: FÃ¼hrungskrÃ¤fte sollen weiterhin Zugriff auf E-Mails und Akten haben und nach wie vor Einfluss ausÃ¼ben. Personen, die selbst belastet sein kÃ¶nnten, wÃ¼rden in AufklÃ¤rungsprozesse eingebunden â€“ echte Transparenz sei daher nicht gewÃ¤hrleistet.

Forderung nach AufklÃ¤rung

Die FPÃ– fordert eine Sondersitzung des Wiener Gemeinderats, um vollstÃ¤ndige Transparenz und eine lÃ¼ckenlose AufklÃ¤rung sicherzustellen. Zudem wurde eine dringliche Anfrage an den BÃ¼rgermeister angekÃ¼ndigt, um endlich konkrete Antworten zu erhalten.