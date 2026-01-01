FPÃ–-Krauss: Mindestsicherung nur fÃ¼r Ã–sterreicher, Kampf gegen Islamisierung und Massenmigration

Im Interview mit der Gratiszeitung Heute sprach der freiheitliche Klubobmann im Wiener Rathaus, Maximilian Krauss, Klartext â€“ und forderte unter anderem: â€žMindestsicherung nur noch fÃ¼r Ã–sterreicher!â€œ

Wiener Stadtregierung und Verlierer-Ampel im Visier

Krauss sprach offen Ã¼ber das Versagen der rot-pinken Stadtregierung unter SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig: Die Probleme der Bundeshauptstadt seien fÃ¼r ihn so â€žradikalâ€œ, dass es eine FPÃ– brauche, die solche Dinge offen anspreche. Auch die Verlierer-Ampel im Bund aus Ã–VP, SPÃ– und Neos kommt nicht gut weg: â€žMehr Nullen als hinter dem Defizit der Stadt Wien gibt es nur noch auf der Regierungsbank im Rathaus und im Parlamentâ€œ, so das eindeutige Urteil.

Scharia- und Kopftuchverbot gegen Islamisierung

Auch im Kampf gegen den politischen Islam hat Krauss einen klaren Standpunkt: Ein Schariaverbot mÃ¼sse kommen, doch es brauche noch viel mehr â€“ nÃ¤mlich ein Kopftuchverbot im Ã¶ffentlichen Dienst und ein Ende der Islamisierung Ã–sterreichs.

Katastrophale ZustÃ¤nde in Wiener Schulen

Die Situation an den Wiener Schulen â€žwar bereits schlecht, die jetzige Regierung macht sie noch schlechterâ€œ: Er verwies darauf, dass mehr als die HÃ¤lfte der SchÃ¼ler nicht genÃ¼gend Deutsch kÃ¶nnen, um benotet zu werden. â€žDas Ergebnis sind katastrophale Zahlen in der Jugendarbeitslosigkeit, unfassbar viele Abbrecher und Gewalt an unseren Schulenâ€œ, betonte Krauss. Die Regierung habe in der Bildungspolitik versagt. Mit der Debatte um ein Verbot des christlichen Kreuzes in Schulen kann er nichts anfangen: â€žWem es hier nicht passt, der soll am besten seine Koffer packen.â€œ

Einheimische Familien statt Massenzuwanderung fÃ¶rdern

Besonders wichtig ist ihm die FÃ¶rderung einheimischer Familien: â€žDurch die ganze Woke-Kultur und die damit verbundene kulturelle Zersetzung der Familie kommen immer weniger Ã¶sterreichische Kinder zur Weltâ€œ â€“ das sei ein gesamtgesellschaftliches Problem, verursacht von den Linken. Denn auf der anderen Seite erlebe man eine Massenzuwanderung aus dem arabischen Raum, wo eine Kultur vorherrsche, in der oft drei, vier, fÃ¼nf, sechs oder sieben Kinder an der Tagesordnung stehen.

KÃ¼rzungen bei Mindestsicherung

KÃ¼rzen will er bei der Wiener Mindestsicherung â€“ und zwar â€žauf extrem hohem Niveauâ€œ. Man hÃ¤tte noch viel mehr Einsparungspotenzial. Sein politischer Wunsch fÃ¼r 2026 sei, dass die Mindestsicherung in Wien endlich an die Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rgerschaft gekoppelt werde.

Auf der einen Seite habe man Ã¼ber viele Jahre Hunderte Millionen Euro in Richtung des â€žAsylwahnsinnsâ€œ verschoben, auf der anderen Seite wÃ¼rden die FleiÃŸigen, die in der FrÃ¼h aufstehen und Wien am Laufen halten, auf der Strecke bleiben, monierte der freiheitliche Klubobmann. Klares Fazit: â€žDas ist eine asoziale Politik.â€œ