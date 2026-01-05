FPÃ–-Nepp: “Gemeindebau-Wohnungen kommen den Falschen zugute”

â€žKatastrophale und chaotische ZustÃ¤ndeâ€œ â€“ das gibt es laut FPÃ–-Wien-Obmann Dominik Nepp im Gemeindebau. Der freiheitliche Stadtrat sieht die Verantwortung bei SPÃ–-WohnbaustadtrÃ¤tin Kathrin GaÃ¡l und die Ursache in der desastrÃ¶sen Wohnbaupolitik der Sozialdemokraten. Die gÃ¼nstigen Wohnungen kÃ¤men den Falschen zugute â€“ etwa Islamisten, die damit ihre Radikalisierung vorantreiben wÃ¼rden.

Stadt erklÃ¤rt Bewohnern die korrekte MÃ¼llentsorgung

Nepp fordert eine ehrliche Debatte: Bewohner wÃ¼rden terrorisiert â€“ und GaÃ¡l beschÃ¤ftige sich lieber mit Zigarettenstummeln und SperrmÃ¼ll.

Was Nepp damit meint: 42.049 KontrollgÃ¤nge wurden im vergangenen Jahr von den â€žOrdnungsberaternâ€œ der Stadt Wien in den Gemeindebauten durchgefÃ¼hrt und 54.483 GesprÃ¤che mit Mietern und Anrainern gefÃ¼hrt. ErklÃ¤rt wurde den Bewohnern unter anderem, dass Wohnhausanlagen sauber gehalten und Abfall korrekt entsorgt werden soll. Das betreffe auch illegale SperrmÃ¼llablagerungen, wie etwa in StiegenhÃ¤usern, AbstellrÃ¤umen, MÃ¼llrÃ¤umen und -plÃ¤tzen oder AuÃŸenbereichen, erklÃ¤rte die Stadt. 2.793 OrganstrafverfÃ¼gungen und 735 Anzeigen wegen VerstÃ¶ÃŸen gegen das Wiener Reinhaltegesetz setzte es am Ende.

Ã–sterreich-Hausordnung und Vorrang fÃ¼r Einheimische

Die FPÃ– hat dazu eine klare Meinung: Man brauche eine Ã–sterreich-Hausordnung bei Wiener Wohnen â€“ und Gemeindewohnungen soll es nur noch fÃ¼r Ã–sterreicher geben.