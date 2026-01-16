Rekordwinter, Rekordpreise: FPÃ– fordert Stopp bei rotem Abgaben-Wahnsinn

Der anhaltend harte Winter macht sich bei den Heizkosten bemerkbar. Er trifft erschwerend auf die mit Jahresanfang stark gestiegenen Gas-Netzentgelte.

Deutliche Verteuerung

Vor allem in Wien kommt das die Ã–sterreicher teuer. Der monatliche Grundpreis stieg von vier auf fÃ¼nf Euro netto, der Arbeitspreis fÃ¼r Haushalte bis 40.000 kWh von 2,4173 auf 2,8099 Cent pro Kilowattstunde netto. Das bedeutet fÃ¼r einen typischen Gas-Heizhaushalt mit 15.000 kWh Verbrauch â€“ inklusive Messentgelt, sechs Prozent Gebrauchsabgabe und Umsatzsteuer â€“ rund 90 Euro Mehrkosten pro Jahr allein fÃ¼r Netz und ZÃ¤hler.

Komplizierte Heizkosten-Ermittlung

Die Gas-Netzkosten setzen sich typischerweise aus einem fixen Grundpreis pro Monat und einem variablen Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde zusammen. Auf diese Netztarife kommen wiederum Abgaben und Steuern dazu.

In Wien besonders umstritten ist die Gebrauchsabgabe, eine kommunale Abgabe auf die Nutzung des Ã¶ffentlichen Raums fÃ¼r Leitungen. Diese betrÃ¤gt derzeit sechs Prozent, doch die rot-pinke Stadtregierung hat schon die ErhÃ¶hung auf sieben Prozent beschlossen.

Forderung nach Abgabenstreichung

Genau diese ErhÃ¶hung kritisiert die FPÃ– und fordert die â€žersatzlose Streichungâ€œ. So kÃ¶nnte sich ein Haushalt rund 35 Euro sparen, â€žohne Antrag und ohne BÃ¼rokratie, sofort spÃ¼rbar,â€œ wie der freiheitliche Wiener Energiesprecher Klemens Resch betont.

Ganz Ã–sterreich betroffen

Die Wiener ErhÃ¶hungen stehen nicht alleine da. Laut Eâ€‘Control werden die Gas-Netzkosten fÃ¼r Haushalte Ã¶sterreichweit mit JÃ¤nner 2026 im Durchschnitt um 18,2 Prozent steigen, was einem Plus von knapp 77 Euro im Jahr entspricht. Bereits 2025 waren die Netzentgelte im Schnitt um 16,6 Prozent angehoben worden. Seit 2024 ergibt sich damit ein krÃ¤ftiger Gesamtanstieg.

Hausgemachte Teuerung

Die GrÃ¼nde liegen in der Politik. Ã–sterreich darf seit Anfang 2025 keine Gas-Drehscheibe fÃ¼r russisches Pipeline-Gas mehr sein. Nach SchÃ¤tzungen des Fachverbands Gas WÃ¤rme sind mindestens 70 Prozent des aktuellen Anstiegs der Netztarife auf diesen RÃ¼ckgang zurÃ¼ckzufÃ¼hren.

Die vorgelagerten Fernleitungskosten im Verteilnetz haben sich von 15 Millionen Euro (2024) auf rund 77 Millionen Euro (2026) mehr als verfÃ¼nffacht â€“ Kosten, die nun auf die inlÃ¤ndischen Verbraucher umgelegt werden.

Schrumpfende Wirtschaft

Die heimische Industrie hat wegen Rezession und hoher Energiepreise in den vergangenen Jahren rund zehn Prozent weniger Gas verbraucht. Energieintensive Branchen wie Chemie, Glas, Papier oder Stahl haben ihre Produktion gedrosselt, stillgelegt, ausgelagert oder effizienter gestaltet.

2024 sank die Zahl der GaszÃ¤hlpunkte um rund 3,1 Prozent auf etwa 1,2 Millionen. Es sind also weniger Haushalte und Betriebe, die sich die Fixkosten des Netzes teilen.

MilchmÃ¤dchenrechnung

Die Fixkosten der Infrastruktur verteilen sich damit auf ein kleineres Volumen und weniger Kunden, womit der Netzentgelt-Anteil auf der Rechnung steigt. Im Ã¶sterreichweiten Schnitt machen die Netzentgelte mittlerweile etwa ein FÃ¼nftel des Gaspreises aus.

AbhÃ¤ngigkeiten machen teuer

Neben der Forderung nach Streichung der Gebrauchsabgabe stellt die FPÃ– Wien vor allem die FernwÃ¤rme ins Zentrum ihrer Kritik.

Wer einmal an das FernwÃ¤rmenetz angeschlossen ist, hat kaum Alternativen â€“ ein seit Jahren bekanntes Problem. Anders als bei Strom oder Gas kann der Anbieter in der Regel nicht gewechselt werden, und in manchen Neubauten kann der FernwÃ¤rmeanschluss sogar behÃ¶rdlich vorgeschrieben sein.

Rote Stadtregierung kassiert besonders ab

Schon im Vorjahr hatten Analysen von Preisvergleichen enorme Unterschiede bei Fern- und NahwÃ¤rmepreisen quer durch Ã–sterreich gezeigt. Und Wien im Spitzenfeld der teuren Standorte, auch wenn einzelne Extremwerte (etwa zentrale Gaskessel) die Statistik verfÃ¤lschen.

Die Wien Energie, im 100-Prozent-Eigentum der rot regierten Stadt, wies damals auf strukturelle Unterschiede hin: Ein groÃŸstÃ¤dtisches Netz mit tausenden Abnehmern, hoher GasabhÃ¤ngigkeit und langfristigen Investitionen sei nicht mit kleinen Biomasseanlagen auf dem Land vergleichbar.

Verantwortung liegt beim BÃ¼rgermeister

Aktuell erinnert Resch daran, dass der FernwÃ¤rme-HÃ¶chstpreis in Wien behÃ¶rdlich per Preisbescheid festgelegt wird und BÃ¼rgermeister Michael Ludwig als Landeshauptmann dafÃ¼r nicht nur politisch, sondern auch rechtlich verantwortlich sei.

In einem â€žZwangssystemâ€œ, wie Resch die FernwÃ¤rme nennt, sei jede PreiserhÃ¶hung â€žein Schlag ins Gesicht der Wienerâ€œ. Die FPÃ– fordert daher eine â€žspÃ¼rbare Senkungâ€œ dieses HÃ¶chstpreises und ein Ende weiterer GebÃ¼hren- und AbgabenerhÃ¶hungen.