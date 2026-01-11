Der Wiener PolizeiprÃ¤sident Gerhard PÃ¼rstl hat sich in der GesprÃ¤chsreihe â€žBei uns in Wien heuteâ€œ fÃ¼r ein generelles BÃ¶llerverbot in Wien ausgesprochen. Damit will er die zahlreichen UnfÃ¤lle und gefÃ¤hrlichen Situationen, die mit der Silvesterâ€‘Feuerwerkssaison einhergehen, eindÃ¤mmen.

Bestehendes Verbot fÃ¼r stÃ¤rkere FeuerwerkskÃ¶rper

In Wien sind bisher nur Feuerwerksartikel der Kategorieâ€¯F1 erlaubt. Dazu gehÃ¶ren Tischfeuerwerke, Wunderkerzen oder Konfettiâ€‘Artikel. StÃ¤rkere FeuerwerkskÃ¶rper der Kategorieâ€¯F2 sind bereits im Ortsgebiet verboten.

Argument UnfÃ¤lle

Dennoch kommt es immer wieder zu schweren Verletzungen, wie PÃ¼rstl beklagt. Zuletzt verlor ein 14â€‘JÃ¤hriger in Favoriten durch einen illegalen BÃ¶ller seine Hand. Insgesamt fÃ¼hrte die heurige Silvesternacht zu hunderten EinsÃ¤tzen von RettungskrÃ¤ften in Wien.

PÃ¼rstl kann sich daher vorstellen, dass ein generelles Verbot auch das MitfÃ¼hren pyrotechnischer GegenstÃ¤nde umfassen sollte:

Ich habe nicht viel VerstÃ¤ndnis dafÃ¼r, dass man mit pyrotechnischen GegenstÃ¤nden herumlÃ¤uft.

EingestÃ¤ndnis zahlreicher Verbote

Allerdings betonte er zugleich, dass die derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen ohnehin restriktiv und schon vieles verboten sei.

Die Praxis zeige, dass es schwierig sei, die bestehenden Regeln zu kontrollieren:

Wir schreiten da, wo wir kÃ¶nnen, natÃ¼rlich ein â€“ aber bei der Masse an Feuerwerken ist es unmÃ¶glich, Sicherheit in allen Belangen zu gewÃ¤hrleisten.

An der Sache vorbei

Doch sind es wirklich die UnfÃ¤lle ungeschickter, feierlauniger Wiener, die ein noch strengeres Verbot rechtfertigen? Versteckt sich dahinter nicht ein ganz anderes Problem? Entlarvt nicht PÃ¼rstls Hinweis zum Waffenverbot am Yppenplatz im GesprÃ¤ch, worum es wirklich geht? Um ein Problem, das Ã¶ffentlich und in den Mainstream-Medien nicht angesprochen wird, sondern nur von der Opposition dargestellt wird?

Randale und Ausschreitungen

Etwa von der FPÃ–-Floridsdorf schon vor zwei Jahren, als diese den Finger in die Wunde legte: FÃ¼r Bezirksparteiobmann Wolfgang Irschik stellte vor allem die Silvesternacht ein zusÃ¤tzliches Risiko fÃ¼r Randale und Ausschreitungen dar. â€žOffenbar scheinen dann alle DÃ¤mme zu brechen. Leidtragende sind all jene BÃ¼rger, die einfach einen frÃ¶hlichen Jahreswechsel erleben und sich nicht vor lauter Angst daheim verkriechen wollen.â€œ, so Irschik.

Eingewandertes Problem

Es sind vor allem Menschen aus dem Migrantenmilieu, die randalierend durch die Stadt ziehen, Polizei, Feuerwehr und sogar RettungskrÃ¤fte angreifen und mit FeuerwerkskÃ¶rpern â€žKrieg spielenâ€œ.

Um diesem Gebaren Einhalt zu gebieten, sollen FeuerwerkskÃ¶rper generell verboten werden: SymptombekÃ¤mpfung, wÃ¤hrend das Grundproblem nicht einmal angesprochen wird.

Europaweit dasselbe

Auch aus anderen europÃ¤ischen StÃ¤dten werden Ã¤hnliche Muster berichtet: In mehreren Metropolen wie Amsterdam, Berlin oder BrÃ¼ssel kommt es in den letzten Jahren in den SilvesternÃ¤chten zu massiven Ausschreitungen und gezielten Angriffen auf Polizei und EinsatzkrÃ¤fte mit illegalen FeuerwerkskÃ¶rpern, wobei die Gewalt besonders in Stadtteilen mit hohem AuslÃ¤nderanteil konzentriert ist.

Politische SchwÃ¤che

WÃ¤hrend PÃ¼rstl seine Forderung mit Blick auf UnfÃ¤lle und PolizeieinsÃ¤tze begrÃ¼ndet, bleibt die wahre Ursache unerwÃ¤hnt. Dass sie mit Einwanderung zu tun hat, ist offensichtlich. Leidtragende sind die Ã–sterreicher, denen ihr altes Brauchtum, das jahrzehntelang frÃ¶hlich und problemlos gefeiert wurde, verboten werden soll. Das ist fÃ¼r die Regierung bequemer.