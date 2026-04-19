Bundesregierung und ORF

“Will die Verlierer-Ampel mit ihren Vasallen weiterhin direkten Einfluss auf ‘ihren'Staatsfunk nehmen?”, fragt sich heute, Sonntag, die Kronen Zeitung ob der UntÃ¤tigkeit nach den ORF-Skandalen.

Foto: BKA/Christopher Dunker / Ã–sterreichischer Rundfunk / Wikimedia Public Domain

Ã–ffentlich-rechtlicher Rundfunk

19. April 2026 / 09:10 Uhr

GebÃ¼hrenzahler empÃ¶rt: Verlierer-Ampel stellt sich bei ORF-Skandalen weiterhin taub

â€žRegierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzenâ€œ, â€žUnheilige Allianz: Sie werden TotengrÃ¤ber des ORFâ€œ, â€žFPÃ– fordert Drogentests am KÃ¼niglbergâ€œ – eine Schlagzeile jagt die andere, doch wie reagiert die Verlierer-Ampel auf den groÃŸen Unmut der GebÃ¼hrenzahler? Gar nicht.Â 

Ungewohnte Allianz

Um den Sumpf am KÃ¼niglberg endlich trockenzulegen, haben sich Kronen Zeitung und Freiheitliche zu einer ungewohnten Allianz verschworen. Die Krone kann offenbar nicht mehr anders, als auf der FPÃ–-Seite zu agieren, denn die Vielzahl an Leserbriefen, in denen endlich Konsequenzen im Staatsfunk gefordert werden, reiÃŸen nicht ab.Â 

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Zweifel an Lauterkeit

Heute, Sonntag, geht der Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann mit dem ORF hart ins Gericht. In seinem Kommentar zweifelt er an der Lauterkeit jener FÃ¼hrungskrÃ¤fte, die ausgerechnet an der Spitze der hohen Gehaltspyramide stÃ¼nden. Er unterstellte, dass es ihnen zuerst ums Geld ginge, Geld, das von den HaushaltsgebÃ¼hrenzahlern komme.Â 

Prosperierende GeschÃ¤fte

Erst recht zweifelte Herrmann an der IntegritÃ¤t fÃ¼hrender StiftungsrÃ¤te von SPÃ– und Ã–VP. Ihnen ginge es vor allem um ihre eigenen prosperierenden GeschÃ¤fte, bei denen ihnen ihre Stiftungsrats-Funktion ganz und gar nicht schaden wÃ¼rde. WÃ¶rtlich meinte er:

DafÃ¼r schaden sie dem ORF so massiv, dass nun sogar der Redakteursrat des Senders die Abberufung fordert.Â 

Vasallen der Politik

Und der Krone-Chefredakteur stell die Frage, was die Politik eigentlich tue. Sie wolle wohl weiterhin mit ihren Vasallen direkten Einfluss auf â€žihrenâ€œ Staatsfunk nehmen, den die GebÃ¼hrenzahler finanzieren mÃ¼ssten. Seine BefÃ¼rchtung: Die StiftungsrÃ¤te wÃ¼rden zu einer unheiligen Allianz mit der Politik und so zu den TotengrÃ¤bern des ORF.Â 

Kokainnetzwerke am KÃ¼niglberg

In die gleiche Kerbe stÃ¶ÃŸt die FPÃ–. Zuletzt forderte sie sogar einen Drogentest am KÃ¼niglberg, nachdem Medien Ã¼ber einen Drogen-Skandal im ORF berichteten. Es dÃ¼rfe nicht sein, dass hier womÃ¶glich Kokainnetzwerke gepflegt werden und niemand unternimmt etwas, sagte der blaue GeneralsekretÃ¤r und Mediensprecher Christian Hafenecker in einer Aussendung.Â 

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