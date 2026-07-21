Meinl-Reisinger muss sich “Schandfleck” und “Unmensch” nennen lassen

Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger muss hinnehmen, Ã¶ffentlich als “Schandfleck” und “Unmensch” bezeichnet worden zu sein. Das Wiener Landesgericht fÃ¼r Strafsachen entschied heute, Dienstag, zugunsten des Aktivisten und YouTubers Rafael Eisler. Der Vorwurf der Beleidigung sowie der Ã¼blen Nachrede wurde rechtskrÃ¤ftig verworfen.

Meinl-Reisingers Gaza-Politik kritisiert

Aus Sicht des Gerichts Ã¤uÃŸerte Eisler seine Kritik im Kontext der Nahostpolitik der Ministerin. Hintergrund war ihre Haltung zum Gaza-Konflikt, insbesondere das Ausbleiben klarer Forderungen nach Sanktionen gegen Israel. Eisler, der unter dem Namen “VeniCraft” einen YouTube-Kanal mit rund 428.000 Abonnenten betreibt, hatte dabei auch eine Abwandlung ihres Namens verwendet und sie als “Beate VÃ¶lkermord-Reiniger” bezeichnet.

Keine “bloÃŸe Beschimpfung”

Der Richter sah darin eine noch zulÃ¤ssige Form politischer Kritik. Es handle sich nicht um “bloÃŸe Beschimpfung”. Vielmehr habe Eisler das politische Handeln der Ministerin bewertet. Zudem betonte das Gericht: “Die Grenzen von zulÃ¤ssiger Kritik reichen bei Spitzenpolitikern deutlich weiter als bei der durchschnittlichen BevÃ¶lkerung”.

“Meinl-Reisinger schweigt zum VÃ¶lkermord”

Die Verteidigung argumentierte, die Aussagen hÃ¤tten sich auf Meinl-Reisingers UntÃ¤tigkeit bezogen. Konkret sei ihr “Nicht-Handeln, ihr Schweigen” Anlass fÃ¼r die Kritik gewesen. In diesem Zusammenhang erklÃ¤rte die AnwÃ¤ltin Astrid Wagner, die sich selbst in der Pro-PalÃ¤stina-Bewegung engagiert, die Ministerin “schweigt zum VÃ¶lkermord”.

Diversion fÃ¼r verhetzende Montage

Ein weiterer Punkt der Anklage wurde nicht durch ein Urteil entschieden, sondern diversionell geregelt. Dabei ging es um eine von Eisler erstellte Bildmontage, in der die israelische Flagge mit sich ausbreitenden Krebszellen verglichen wurde. Die Staatsanwaltschaft sah darin den Tatbestand der Verhetzung. Die Verteidigung hielt dagegen, es handle sich um “Kritik am israelischen Staat” beziehungsweise “an der rechtsextremen israelischen Regierung”. Zudem wurde behauptet, Israel betreibe “eine territoriale Erweiterung, die gewaltsam stattfindet”.

Eisler selbst rÃ¤umte ein, seine Wortwahl sei mÃ¶glicherweise “grenzwertig, vielleicht Ã¼berspitzt” gewesen. Dennoch betonte er: “Ich sehe aber nicht ein, dass das Verhetzung ist. Ich sehe nicht, dass der Tatbestand erfÃ¼llt ist.” Weiter erklÃ¤rte er, ihm sei “nicht klar, wie ich das anders ausdrÃ¼cken hÃ¤tte sollen.” Auf die Nachfrage des Richters â€“ “Finden’s das nicht a bissl exzessiv?” â€“ antwortete er: “Nein, nicht wirklich.”

Keine Vorstrafe fÃ¼r Israel-Kritiker

Nach einer kurzen Unterbrechung der Verhandlung und RÃ¼cksprache mit seiner AnwÃ¤ltin zeigte sich Eisler schlieÃŸlich kompromissbereit. Er erklÃ¤rte: “Meine Intention war es nicht, Menschen mit Krebszellen gleichzusetzen”.

Das Gericht sah damit die Voraussetzungen fÃ¼r eine Diversion als gegeben an. Eine strafrechtliche Verurteilung blieb ihm somit erspart. Allerdings wurde ihm eine zweijÃ¤hrige Probezeit auferlegt. ZusÃ¤tzlich ist er verpflichtet, beim Verein Neustart am Programm “Dialog gegen Hass” teilzunehmen. Diese Auflage wurde von einigen anwesenden UnterstÃ¼tzern mit GelÃ¤chter aufgenommen. DarÃ¼ber hinaus muss Eisler 250 Euro an Verfahrenskosten zahlen.

Die Entscheidung ist endgÃ¼ltig. Noch im Gerichtssaal verzichtete die StaatsanwÃ¤ltin auf Rechtsmittel.