Harald Stefan

FPÃ–-Justizsprecher Harald Stefan wirft der Verlierer-Ampel vor, die Bundesstaatsanwaltschaft als Entpolitisierung verkaufen zu wollen. Doch das Gegenteil sei der Fall.

Foto: Parlamentsdirektion/ Johannes Zinner

Justiz

20. Juli 2026 / 10:25 Uhr

Bundesstaatsanwaltschaft: Muss Verlierer-Ampel auf Stopp-Taste drÃ¼cken?

Ein Prestigeprojekt der Verlierer-Ampel kÃ¶nnte zu Fall gebracht werden. Denn die HÃ¼terin des Rechts, die Generalprokuratur, sieht in der Einsetzung einer Bundesstaatsanwaltschaft eine â€žmassive Verschlechterung gegenÃ¼ber dem Status quoâ€œ.Â 

Sie bezweifelt, dass Fachaufsicht und Rechtswahrung in der bisherigen QualitÃ¤t und mit dem erforderlichen Anschein politischer UnabhÃ¤ngigkeit gewÃ¤hrleistet werden kÃ¶nnen. Zudem befÃ¼rchtet die Generalprokuratur eine verstÃ¤rkte parteipolitische Einflussnahme in der Justiz.

Parlamentarische Kontrolle wird ausgehebelt

Wie berichtet, haben sich Ã–VP, SPÃ– und Neos auf eine Bundesstaatsanwaltschaft geeinigt. Sie soll, in einem Dreiersenat, die Justizministerin als Weisungsspitze ablÃ¶sen. Bei FPÃ–-Justizsprecher Harald Stefan schrillten daher schon im Juni die Alarmglocken. Er warf der Verlierer-Ampel vor, damit die parlamentarische Kontrolle auszuhebeln.Â 

Sofort Stopp-Taste drÃ¼cken

Nun wurde seine Kritik von der Generalprokuratur bestÃ¤tigt. In einer Aussendung sagte Stefan:

Wenn die HÃ¼terin des Rechts, die Generalprokuratur, zum Schluss kommt, dass diese Bundesstaatsanwaltschaft einen stÃ¤rkeren parteipolitischem Einfluss und eine Verschlechterung der Rechtsaufsicht mit sich bringt, dann kann es fÃ¼r die Regierung eigentlich keine andere MÃ¶glichkeit geben, als sofort auf die Stopp-Taste zu drÃ¼cken.

Parteipolitische Postenbesetzung

Der FPÃ–-Justizsprecher sieht auch eine Parallele zu anderen Postenbesetzungen: Es sei Ã¶sterreichische RealitÃ¤t, dass Postenbesetzungen parteipolitisch erfolgen, wie die letzten Beispiele beim Staatsfunk und im EuropÃ¤ischen Rechnungshof zeigen wÃ¼rden. Mit der EinfÃ¼hrung der Bundesstaatsanwaltschaft verschÃ¤rfe man damit das Problem des Anscheins der politischen Einflussnahme, statt es zu beseitigen. Soweit dÃ¼rfe es nicht kommen! Der Plan der Bundesstaatsanwaltschaft mÃ¼sse verworfen werden.

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