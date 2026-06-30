Neue BehÃ¶rde: GrundsÃ¤tzliche Kritik an geplanter Bundesstaatsanwaltschaft

Statt Verwaltung einzusparen und den Staatsapparat zurÃ¼ckzufahren, plant die Bundesregierung eine neue BehÃ¶rde.

Justizminister kalt gestellt

Die geplante Bundesstaatsanwaltschaft soll kÃ¼nftig an der Spitze der Staatsanwaltschaften stehen. Damit wÃ¼rde die oberste Weisungsbefugnis weg vom Justizminister hin zu einem Kollegium mit drei Mitgliedern wandern.

Ã–VP, SPÃ– und Neos begrÃ¼nden das Vorhaben damit, dass Strafverfahren sichtbarer von politischem Einfluss getrennt werden sollen.

Regierung sieht Trennung von Politik und Justiz

Neos-Justizsprecherin Sophie Wotschke sagt dazu:

Mit der Bundesstaatsanwaltschaft, die heute in Begutachtung geht, bringen wir die grÃ¶ÃŸte Justizreform seit 1970 auf den Weg und schaffen endlich eine klare Trennung zwischen Politik und der Justiz.

Auch SPÃ–-Justizsprecherin Selma Yildirim sieht darin einen Schritt zu mehr Vertrauen:

Mit der Bundesstaatsanwaltschaft setzen wir einen wichtigen Schritt zur StÃ¤rkung unseres Rechtsstaats.

FPÃ– warnt vor Kontrollverlust

Anders die FPÃ–. Die Reform bewirke nÃ¤mlich nicht weniger, sondern mehr Politisierung. FPÃ–-Justizsprecher Harald Stefan bezeichnet die EinfÃ¼hrung als â€ždemokratiepolitisch gefÃ¤hrlichen Schrittâ€œ. Seine zentrale Kritik: Wenn die Weisungsspitze nicht mehr bei einem Regierungsmitglied liegt, das dem Parlament politisch verantwortlich ist, werde die Kontrolle schwieriger.

Besonders problematisch sieht er den geplanten Dreiersenat. Diesem fehlten aus seiner Sicht klare Rechenschaftspflichten gegenÃ¼ber dem Parlament.

Demokratisches, bewÃ¤hrtes Kontrollinstrument

Der freiheitliche Justizsprecher hÃ¤lt daher am bisherigen Modell fest:

Die Weisungsspitze der Staatsanwaltschaft muss daher beim Justizminister angesiedelt sein.

Nur so sei nach seiner Darstellung gewÃ¤hrleistet, dass das Parlament eine politisch verantwortliche Person zur Rede stellen kÃ¶nne.

Regierung spricht von UnabhÃ¤ngigkeit

Ã–VP-Justizsprecher Klaus FÃ¼rlinger betont: â€žDie Bundesstaatsanwaltschaft wird kÃ¼nftig fÃ¼r eine unparteiliche Weisungsspitze der Staatsanwaltschaft und die Sicherstellung der parlamentarischen Kontrolle sorgen.â€œ

Nach Darstellung der Ã–VP sollen die Mitglieder auf Vorschlag einer unabhÃ¤ngigen Kommission vom Nationalrat gewÃ¤hlt werden. AuÃŸerdem soll der Vorsitz regelmÃ¤ÃŸig berichten.

Streit um Bestellung und Verantwortung

FÃ¼r die FPÃ– bleibt aber genau dieser Punkt heikel. Stefan befÃ¼rchtet, dass die Besetzung des Gremiums selbst politisch geprÃ¤gt sein wird. Er spricht von einer mÃ¶glichen â€žFlucht vor politischer Verantwortung und parlamentarischer Kontrolleâ€œ und kritisiert zusÃ¤tzlich eine â€žteure neue BÃ¼rokratieâ€œ.

Selbst GrÃ¼ne sehen Gefahr

Auch die GrÃ¼nen, die die Idee einer unabhÃ¤ngigen Weisungsspitze grundsÃ¤tzlich unterstÃ¼tzen, wollen den Entwurf genau prÃ¼fen. Die frÃ¼here Justizministerin Alma ZadiÄ‡ warnt aber auch vor parteipolitischen Absprachen bei der Besetzung:

Posten dÃ¼rfen nicht nach Parteibuch vergeben werden, politische Deals dÃ¼rfen keine Rolle spielen.

Die Bundesstaatsanwaltschaft sei â€žzu wichtig, um die drei Spitzenpositionen zwischen Koalitionsparteien aufzuteilenâ€œ.

FPÃ– will Parlamentskontrolle erhalten

Die Regierung spricht von Modernisierung, Rechtsstaat und Transparenz. Die FPÃ– warnt vor Kontrollverlust, zusÃ¤tzlicher BÃ¼rokratie und neuer Politisierung. Stefan kÃ¼ndigt daher Widerstand an: