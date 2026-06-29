Bundesstaatsanwaltschaft: Verlierer-Ampel hebelt parlamentarische Kontrolle aus!

Die Verlierer-Ampel hat sich nun tatsÃ¤chlich auf eine Bundesstaatsanwaltschaft geeinigt. Sie soll, in einem Dreiersenat, die Justizministerin als Weisungsspitze ablÃ¶sen. Scharfe Kritik kommt von der FPÃ–, weil damit die parlamentarische Kontrolle entzogen wird.

Keine Entpolitisierung

Eigentlich sollte der Bundesstaatsanwalt deshalb installiert werden, um die Weisungsspitze von der Justizministerin an eine weisungsfreie oberste Ermittlungs- und AnklagebehÃ¶rde zu Ã¼bertragen. Doch nun soll es eine Bundesstaatsanwaltschaft aus einer kollegialen Dreierspitze geben â€“ â€žmit diesem Schritt kommt es nicht zu einer Entpolitisierung der Justiz, sondern zum genauen Gegenteilâ€œ, sagte FPÃ–-Justizsprecher Harald Stefan in einer Aussendung.

Dreiersenat aus schwarz-rot-pinkem Lager

TatsÃ¤chlich kann sich jeder ausrechnen, wer diese drei BundesstaatsanwÃ¤lte bestimmen wird. Einer wird wohl aus dem Eck der Ã–VP kommen, einer aus den Reihen der SPÃ– und einer aus dem pinken Lager. DarÃ¼ber hinaus drohe mit einer solchen Bundesstaatsanwaltschaft die Aushebelung der parlamentarischen Kontrolle Ã¼ber die Weisungsspitze, wie sie derzeit besteht. Dem vorgesehenen Dreiersenat wÃ¼rden jegliche Rechenschaftspflichten gegenÃ¼ber dem Parlament fehlen. Das stelle aus demokratiepolitischer Sicht nicht nur einen RÃ¼ckschritt dar, sondern sei hochgefÃ¤hrlich, argumentierte Stefan seine Ablehnung zu diesem Plan.Â

Teure und ineffektive BehÃ¶rde

Zu allem Ãœberfluss zeigt die Bundesregierung damit neuerlich keinen echten Sparwillen, denn mit der Schaffung einer weiteren teuren und ineffektiven BehÃ¶rde wird genau das Gegenteil von Verwaltungsvereinfachung erreicht. Stefan ist Ã¼berzeugt, dass die Weisungsspitze unbedingt beim Justizminister bleiben muss.

Zweidrittelmehrheit notwendig

Unbeeindruckt dessen haben Ã–VP, SPÃ– und Neos heute, Montag, einen entsprechenden Gesetzesentwurf in Begutachtung geschickt. Zur Umsetzung braucht die Regierung eine Zweidrittelmehrheit und damit die Zustimmung von FPÃ– oder GrÃ¼nen. Erstere hatte sich schon in der Vergangenheit ablehnend gezeigt.

Wie sich die GrÃ¼nen verhalten werden, bleibt abzuwarten. Die grÃ¼ne Abgeordnete Alma Zadic forderte in der ORF-Sendung â€žHohes Hausâ€œ am Sonntag, dass die Bundesstaatsanwaltschaft von der Parteipolitik unabhÃ¤ngig sein mÃ¼sse. Das wird wohl nur ein frommer Wunsch bleiben.