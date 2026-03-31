ORF muss in der Sendung â€žHohes Hausâ€œ Falschaussage von Ã–VP-Hanger klarstellen

Ã–VP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger zÃ¤hlt nicht zu den Politikern, die man als SympathietrÃ¤ger im Parlament bezeichnen wÃ¼rde. Er gilt als Mann fÃ¼rs Grobe fÃ¼r Kanzler Christian Stocker – vor allem im Pilnacek-Untersuchungsausschuss, Ã¼ber den er im ORF offenbar â€žFake Newsâ€œ verbreitete.Â

Oberstaatsanwaltschaft forderte Richtigstellung

So musste die Moderatorin der ORF-Sendung â€žHohes Hausâ€œ vom 22. MÃ¤rz sogar eine Richtigstellung von Hanger verlesen. WÃ¶rtlich sagte sie am Ende der Sendung:

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Und zum Schluss haben wir noch eine Klarstellung. Der Ã–VP-Abgeordnete Andreas Hanger hat in der letzten Sendung zum Pilnacek-U-Ausschuss trotz mehrmaligem Nachfragens eine Aussage getroffen, die laut Oberstaatsanwaltschaft Wien nicht zutrifft. Die Darstellung, dass der IT-Experte der Justiz die Smart Watch von Christian Pilnacek sowohl fÃ¼r die Justiz als auch fÃ¼r Polizei ausgewertet hat, ist falsch. Richtig ist, der IT-Experte war ausschlieÃŸlich fÃ¼r die Staatsanwaltschaften tÃ¤tig.

Bis auf die Knochen blamiert

Peinlicher geht es kaum noch. Hanger ist schlieÃŸlich FraktionsfÃ¼hrer seiner Partei im Pilnacek-U-Ausschuss und mÃ¼sste das eigentlich wissen. Der Tiroler Landtagsabgeordnete Patrick Haslwanter (FPÃ–) sagte dazu auf Facebook:

Der Ã–VP-Abgeordnete Hanger blamiert sich live im Fernsehen bis auf die Knochen! Das grÃ¶ÃŸte Kapital eines Politikers ist seine GlaubwÃ¼rdigkeit und wie heiÃŸt es so schÃ¶n: â€žWer einmal lÃ¼gt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht.” Oder anders formuliert: “GAME OVER. Herr Hanger!â€œ

Staatsanwaltschaft will gegen Hanger ermitteln

In seinem BemÃ¼hen, den von der FPÃ– eingerichteten Pilnacek-U-Ausschuss zu diskreditieren, hatte der Ã–VP-Politiker auch versucht, der Kronzeugin die GlaubwÃ¼rdigkeit abzusprechen. Zudem will die Staatsanwaltschaft – wie berichtet – gegen Hanger wegen Falschaussage in einem anderen Zusammenhang ermitteln.

IT-Experte stellte LÃ¶schung von Daten fest

Die Aussage von Pilnacek zum IT-Experten ist deshalb brisant, weil der IT-Experte des Innenministeriums auf der Smart Watch des auf mysteriÃ¶se Weise zu Tode gekommenen frÃ¼heren Sektionschefs im Justizministerium nichts gefunden haben will. Der IT-Experte, der von der Staatsanwaltschaft beauftragt wurde, hat dann eine LÃ¶schung einer riesigen Datenmenge festgestellt. Er soll den BehÃ¶rden gesagt haben, dass dies ein offenkundiger Versuch gewesen wÃ¤re, um Spuren zu verwischen. Unzensuriert berichtete.