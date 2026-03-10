Es geht um des Pudels Kern: Wer hat die Daten am Pilnacek-Laptop manipuliert?

In einem GesprÃ¤ch mit unzensuriert kÃ¼ndigte der freiheitliche FraktionsfÃ¼hrer im Pilnacek-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, fÃ¼r morgen, Mittwoch, eine intensive Befragung an. Es gehe um des Pudels Kern, nÃ¤mlich darum, wer die Daten am Pilnacek-Laptop manipuliert haben kÃ¶nnte.Â

Geladen ist ein IT-Experte aus dem Bundesministerium fÃ¼r Justiz (BMJ). Er bekam von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) den Auftrag, sowohl die Daten am Laptop des mysteriÃ¶s zu Tode gekommenen, frÃ¼heren Sektionschefs im Justizministerium, als auch die Aufzeichnungen auf der Smart-Watch auszuwerten.Â

IT-Experte soll Licht ins Dunkel bringen

Welch eine Ãœberraschung! Ihm soll es nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Eisenstadt gelungen sein, Daten entgegen den BemÃ¼hungen eines – noch unbekannten – Experten im Innenministerium (BMI) zu sichern. Auf einmal kann der Todeszeitpunkt von Christian Pilnacek nachvollzogen werden. In der Befragung des IT-Experten vom Justizministerium will Hafenecker herausfinden, warum es diese Unterschiede zwischen BMI und BMJ gebe und warum ein Anruf von ihm, den er am Abend vor Pilnaceks-Tod in der ungarischen Botschaft zwecks Daten-Austausch gemacht habe, im Protokoll der Smart-Watch nicht zu finden sei.Â

Riesige Daten-Mengen gelÃ¶scht

Bekannt ist auch, dass der BMJ-IT-Experte eine LÃ¶schung einer riesigen Daten-Menge festgestellt hat. SinngemÃ¤ÃŸ soll dieser gegenÃ¼ber den ermittelnden BehÃ¶rden gesagt haben: Das wÃ¤re ein offenkundiger Versuch gewesen, Spuren zu verwischen. Hafenecker will bei der Befragung vor allem herausfinden, wer im Innenministerium fÃ¼r die Daten-Auswertung der Smart-Watch und des Laptops verantwortlich zeichnet. Bisher hat das BMI diesen Namen noch nicht preisgegeben.Â