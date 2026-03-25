Falschaussage? Staatsanwaltschaft will gegen Ã–VP-Hanger ermitteln

Ausgerechnet gegen den Ã–VP-FraktionsfÃ¼hrer im U-Ausschuss, Andreas Hanger, soll wegen Falschaussage ermittelt werden. Brisant: Hanger wird nicht nur von den GrÃ¼nen, sondern auch von den Regierungspartnern SPÃ– und Neos belastet.

Von eigenen Regierungspartnern belastet

Eva-Maria Holzleitner (SPÃ–) und Yannick Shetty (Neos) sollen laut Standard ausgesagt haben, dass Hanger im von der Ã–VP 2024 eingesetzten U-Ausschuss zum â€žrot-blauen Machtmissbrauchâ€œ – und zwar als es um die Grazer FPÃ–-Finanzcausa ging – einen USB-Stick mit Teilen des Ermittlungsakts gegen zahlreiche steirische FPÃ–-Politiker in einer Besprechung verteilt haben soll. Hanger selbst soll aber gegenÃ¼ber den Ermittlern angegeben haben, er habe den Akt â€žweder in elektronischer noch in physischer Form erhaltenâ€œ.Â

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“Silberstein-Methoden der Ã–VP”

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Ã–VP-Politiker Hanger wegen des Verdachts der falschen Beweisaussage wÃ¼rden einen neuen politischen Tiefpunkt der Ã–VP darstellen, sagte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker in einer Aussendung. Die Causa Hanger sei ein Sittenbild der Ã–VP und ihrer â€žSilberstein-Methodenâ€œ im politischen Alltag. Hier werde getrickst, getÃ¤uscht und gelogen, dass sich die Balken biegen. Dass Andreas Hanger nun von der Staatsanwaltschaft der Falschaussage verdÃ¤chtigt wird, Ã¼berrasche niemanden, der seine Auftritte im U-Ausschuss erlebt hat.Â

Lange Skandal-Chronik der Volkspartei

Der Fall Hanger sei laut dem FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r aber nur ein weiterer trauriger â€žEinzelfallâ€œ in der langen Skandal-Chronik der Volkspartei. Die â€žEinzelfÃ¤lle der Ã–VPâ€œ wÃ¤ren mittlerweile unÃ¼bersehbar und fÃ¼gten sich nahtlos in eine Serie von Skandalen ein. Ob die Ermittlungen rund um Klubobmann August WÃ¶ginger, Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl, den frÃ¼heren Wiener Ã–VP-Obmann Karl Mahrer, Wirtschaftsbund Vorarlberg, und viele mehr â€“ es zeige sich ein System der Machtarroganz und des Machtmissbrauchs des tiefen schwarzen Staates, so Hafenecker. Die Ã–VP sei moralisch und politisch am Ende. Sie wÃ¤re eine immer grÃ¶ÃŸer werdende Belastung fÃ¼r die Ã¶sterreichische BevÃ¶lkerung und eine demokratiepolitische Gefahr fÃ¼r den Rechtsstaat.

Parlament entscheidet Ã¼ber Auslieferung

Ob gegen Andreas Hanger tatsÃ¤chlich ermittelt werden darf, entscheidet der ImmunitÃ¤tsauschuss des Parlaments. GegenÃ¼ber der APA zeigte sich der Ã–VP-Mandatar jedenfalls unbeeindruckt. Er habe immer gesagt, dass ihm Unterlagen zur VerfÃ¼gung stÃ¼nden. In welcher Form, sei eine â€žsemantische Diskussionâ€œ. Auch bestÃ¤tigte er, die Unterlagen weitergegeben zu haben. Er geht jedenfalls nicht davon aus, ausgeliefert zu werden. Die Weitergabe sei eindeutig eine politische TÃ¤tigkeit im Rahmen seiner Ausschussarbeit, er wolle dem ImmunitÃ¤tsausschuss aber auch nicht vorgreifen, sagte Hanger.