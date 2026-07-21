270 Delikte eines unter 14-JÃ¤hrigen, aber SPÃ– bleibt auf Kuschelkurs

Ein unter 14-jÃ¤hriger TatverdÃ¤chtiger in Wien-Brigittenau soll allein 270 Straftaten auf dem Konto haben. Laut Bezirksvorstehung bleibt der Junge wegen StrafunmÃ¼ndigkeit weitgehend unantastbar â€“ ein Fall, der jetzt die Wiener Bezirke aufscheucht und den Kuschelkurs der SPÃ–-Justizministerin in ein grelles Licht rÃ¼ckt.

Bezirksvorsteher fordern Knsequenzen

Bezirksvorsteher aus Favoriten, Brigittenau, WÃ¤hring und DÃ¶bling schlagen Alarm. Nach einer Serie spektakulÃ¤rer Gewalttaten berichten sie von steigender JugendkriminalitÃ¤t, immer jÃ¼ngeren TÃ¤tern und einem wachsenden UnsicherheitsgefÃ¼hl. SchlÃ¤gereien, RaubÃ¼berfÃ¤lle und Angriffe auf Passanten hÃ¤ufen sich. Die TÃ¤ter operieren oft bezirksÃ¼bergreifend, die Bezirke selbst haben nur begrenzte MÃ¶glichkeiten.

Brigittenau als Warnsignal

Besonders der Fall aus der Brigittenau macht die Dimension sichtbar: 270 Straftaten gehen laut Bezirksvorstehung auf das Konto eines einzigen, unter 14-jÃ¤hrigen TatverdÃ¤chtigen. Der Junge ist strafunmÃ¼ndig â€“ strafrechtliche Konsequenzen bleiben aus. Ã„hnliche Berichte kommen aus anderen Bezirken. In Favoriten eskalieren die VorfÃ¤lle rund um Reumannplatz, Keplerplatz, Wielandpark und im Sonnwendviertel.

Vor wenigen Tagen sorgte eine brutale Attacke im Kurpark Oberlaa fÃ¼r Entsetzen: Drei Burschen im Alter von 15 und 17 Jahren umkreisten ein Ehepaar mit E-Scootern, schlugen den 53-jÃ¤hrigen Mann nieder und traten mehrfach auf ihn ein. Die drei Beschuldigten wurden auf freiem FuÃŸ angezeigt. Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÃ–) spricht in der Kronen Zeitung von â€žeiner steigenden Gewaltbereitschaftâ€œ.

FPÃ– will StrafmÃ¼ndigkeit herabsetzen, SPÃ–-Justiz hÃ¤lt am Kuschelkurs fest

WÃ¤hrend die Bezirke mehr Polizei und rasche MaÃŸnahmen fordern, bleibt Justizministerin Anna Sporrer (SPÃ–) bei ihrer Linie. Sie lehnt – wie berichtet – eine Herabsetzung der StrafmÃ¼ndigkeit auf zwÃ¶lf Jahre weiter ab â€“ genau jene Forderung, die die FPÃ– seit Jahren erhebt. â€žIch bin gegen eine Herabsetzung der StrafmÃ¼ndigkeitâ€œ, erklÃ¤rte Sporrer. Und weiter: â€žIch bleibe dabei: Kinder gehÃ¶ren erzogen, nicht eingesperrt.â€œ Statt strafrechtlicher Konsequenzen setzt sie auf sozialtherapeutische Wohngemeinschaften und Hausarrest. Genau diesen Kurs kritisiert FPÃ–-Justizsprecher Harald Stefan, da dieser seiner Ansicht nach nicht die Opfer, sondern die TÃ¤ter schÃ¼tze.