Anna Sporrer und Harald Stefan

Sporrer verschlieÃŸe die Augen vor der RealitÃ¤t, kritisiert FPÃ–-Justizsprecher Stefan (kleines Bild) den “Kuschelkurs” der SPÃ–-Justizministerin fÃ¼r jugendliche GewalttÃ¤ter.

Foto: Florian SchrÃ¶tter / BKA / NFZ / Ruttinger

JugendkriminalitÃ¤t

18. Juli 2026 / 07:58 Uhr

Keine StrafmÃ¼ndigkeit ab zwÃ¶lf Jahren â€“ SPÃ–-Sporrer weiter fÃ¼r KuschelkursÂ 

EinbrÃ¼che, RaubÃ¼berfÃ¤lle, schwere Gewaltverbrechen, ja sogar Vergewaltigungen! Die Liste der Vergehen von unter 14-jÃ¤hrigen StraftÃ¤tern wird immer lÃ¤nger â€“ Konsequenz? Keine. Statt eines konsequenten Rechtsstaats verfolgt SPÃ–-Justizministerin Anna Sporrer weiterhin einen Kuschelkurs fÃ¼r jugendliche GewalttÃ¤ter.

GesetzeslÃ¼cke wird ausgenÃ¼tzt

Das derzeitige StrafmÃ¼ndigkeitsalter von 14 Jahren entspricht lÃ¤ngst nicht mehr den tatsÃ¤chlichen Entwicklungen. Kriminelle wissen genau, dass Kinder unter 14 Jahren strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden kÃ¶nnen, und nÃ¼tzen diese GesetzeslÃ¼cke gezielt aus. Dadurch entsteht der fatale Eindruck, dass Straftaten fÃ¼r diese Altersgruppe praktisch ohne strafrechtliche Konsequenzen bleiben.

Schutz der Opfer hÃ¶her bewerten

Deshalb drÃ¤ngt der freiheitliche Justizsprecher Harald Stefan einmal mehr darauf, die StrafmÃ¼ndigkeit auf zwÃ¶lf Jahre zu senken. Es grenze an pure RealitÃ¤tsverweigerung, wenn Sporrer meine, unter 14-jÃ¤hrige StraftÃ¤ter mÃ¼ssten lediglich â€žerzogen und nicht eingesperrtâ€œ werden, so Stefan, der zudem fordert, dass der Schutz der Opfer endlich hÃ¶her bewertet werden mÃ¼sse als das stÃ¤ndige VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die TÃ¤ter.Â 

Nicht Augen vor RealitÃ¤t verschlieÃŸen

Wer nÃ¤mlich angesichts der dramatischen Entwicklung der vielfach aus dem Einwanderermilieu stammenden JugendkriminalitÃ¤t und der zunehmenden BrutalitÃ¤t selbst sehr junger TÃ¤ter weiterhin wegschaue, verschlieÃŸe bewusst die Augen vor der RealitÃ¤t, erklÃ¤rte der FPÃ–-Justizsprecher in einer Aussendung

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