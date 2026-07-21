â€žBetreutes Trinkenâ€œ im staatlichen Wirtshaus: Der rote â€žKonzern Burgenlandâ€œ wÃ¤chst weiter

Gibt es jetzt â€žbetreutes Trinkenâ€œ im Burgenland? Den Anschein erweckt zumindest der Fall einer GaststÃ¤tte, die nun â€žverstaatlichtâ€œ wird.

Die Landesholding Burgenland hat das Traditionswirtshaus â€žDer Stadtwirtâ€œ in Oberwart Ã¼bernommen; der Kaufvertrag ist Ende MÃ¤rz 2026 datiert und der Kaufpreis betrÃ¤gt netto 576.000 Euro zuzÃ¼glich Umsatzsteuer. Der Betrieb bleibt vorerst vor Ort: EigentÃ¼mer Raimund Schmidinger pachtet das Lokal von der Landesgesellschaft zurÃ¼ck; der Pachtvertrag lÃ¤uft bis 2031, die PachthÃ¶he wird von Schmidinger als â€žnormalâ€œ bezeichnet.

Land fÃ¼hlt sich jetzt sogar fÃ¼r gastronomische Versorgung zustÃ¤ndig

Die Landesholding begrÃ¼ndet den Erwerb als Pilotprojekt zur Sicherung der regionalen gastronomischen Versorgung auÃŸerhalb touristischer Hotspots und verweist auf ein unabhÃ¤ngiges SchÃ¤tzgutachten sowie eine angemessene Mietrendite als Basis der Entscheidung. Hintergrund sei, dass es keine Erben gebe, die den Betrieb weiterfÃ¼hren wÃ¼rden, weshalb man nach einem KÃ¤ufer gesucht habe â€“ mit dem Landeskauf werde zugleich die FortfÃ¼hrung der bewÃ¤hrten Wirtshauskultur in Oberwart sichergestellt.

Burgenland kauft fleiÃŸig auf

Die SPÃ– im Burgenland hat in der Vergangenheit den Einfluss des Landes massiv ausgeweitet: Immobilien und Betriebe wurden Ã¼bernommen (u. a. ehemalige Zuckerfabrik, Hochzeitsplattform), Pflegeaufgaben durch regionale Pflegeâ€‘Strukturen stÃ¤rker landesseitig organisiert, Landesinvestitionen in Windkraft und Photovoltaik vorangetrieben, zahlreiche Landesbeteiligungen und Landesfirmen gegrÃ¼ndet, und im Sozialâ€‘ sowie Bildungsbereich wurde das Leistungsangebot deutlich ausgebaut. Nicht umsonst spricht man nicht selten von einem â€žKonzern Burgenlandâ€œ.

Freie Marktwirtschaft statt Staatskonzern

Kritik kommt aus der Opposition: Das Land brauche faire Regeln fÃ¼r alle Betriebe statt einem “roten Staatskonzern, der sich immer neue GeschÃ¤ftsfelder einverleibt” – so formulierte es Markus Wiesler, Klubobmann-Stellvertreter der FPÃ– im burgenlÃ¤ndischen Landtag.

GegenÃ¼ber unzensuriert wollte sich die bÃ¼rgenlÃ¤ndische Landesregierung bisher nicht zu den VorgÃ¤ngen Ã¤uÃŸern.