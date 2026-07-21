“Rein in den Flieger, ab nach Hause”: Nepp fÃ¼r Remigration statt rot-weiÃŸ-roten Pass

Der Wiener FPÃ–-Chef Dominik Nepp sprach im Heute-Interview Klartext. Er sei fÃ¼r eine konsequente RÃ¼ckfÃ¼hrung von Migranten, die als Asylwerber nach Ã–sterreich gekommen sind und spÃ¤ter keinen Aufenthaltstitel erhalten. Er stellte dabei klar, dass Asyl nur Schutz auf Zeit sei und nicht in eine dauerhafte EinbÃ¼rgerung mÃ¼nden dÃ¼rfe.

Kein Pass fÃ¼r Asylanten

Man dÃ¼rfe Asyl auch nie mit Einwanderung vermischen. Daher kÃ¶nne es bei Asyl am Ende auch nie eine Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rgerschaft geben, so der freiheitliche Stadtrat. Seine Botschaft ist klar: â€žRein in den Flieger, ab nach Hause!â€œ

Ã–sterreicher bei Sozial- und Gesundheitsleistungen bevorzugen

Auch bei den Sozialleistungen vertrat Nepp eine harte Linie. Er kritisierte die Mindestsicherung fÃ¼r syrische GroÃŸfamilien und argumentierte, dass Menschen, die nicht arbeiten, sich nicht integrieren oder die deutsche Sprache nicht lernen wollten, nicht in Ã–sterreich bleiben sollten.

Im Gesundheitsbereich forderte er eine stÃ¤rkere Bevorzugung Ã¶sterreichischer StaatsbÃ¼rger bei Operationsterminen. Asylwerber und Asylberechtigte sollten auf eine reduzierte medizinische Grundversorgung beschrÃ¤nkt werden.

Remigration bleibt Programm

Zum Thema Remigration stellte Nepp klar, was er darunter versteht: