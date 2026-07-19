Wien als Sozialhilfe-Magnet: 72 Prozent der FlÃ¼chtlings-Haushalte vom Staat abhÃ¤ngig

Fast jeder zweite FlÃ¼chtlings-Haushalt in Ã–sterreich kann seinen Lebensunterhalt nicht selbst finanzieren. Laut Statistik Austria sind 47 Prozent dieser Haushalte auf Sozialhilfe angewiesen. In Wien steigt die Quote sogar auf 72 Prozent. WÃ¤hrend 86 Prozent der Ã¶sterreichischen Haushalte ohne Zuwanderer selbsterhaltungsfÃ¤hig sind und ohne staatliche UnterstÃ¼tzung auskommen, zeichnet sich bei Haushalten aus FluchtherkunftslÃ¤ndern ein vÃ¶llig anderes Bild ab.

FlÃ¼chtlingshaushalte umfassen Personen aus Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, Russland und Somalia. In allen BundeslÃ¤ndern auÃŸer Wien liegt die Selbsterhaltungsquote bei 90 Prozent oder hÃ¶her. Die Bundeshauptstadt fÃ¤llt dramatisch ab und wird zum klaren Brennpunkt der AbhÃ¤ngigkeit.

Wien zeigt, wohin die Reise geht

Die Zahlen der Statistik Austria sprechen eine deutliche Sprache. WÃ¤hrend der Rest Ã–sterreichs eine hÃ¶here EigenstÃ¤ndigkeit aufweist, konzentriert sich die Sozialhilfe-AbhÃ¤ngigkeit massiv in Wien. Dort beziehen fast drei Viertel der FlÃ¼chtlingshaushalte staatliche UnterstÃ¼tzung. Die Folge: Der Steuerzahler trÃ¤gt die Last, wÃ¤hrend die Integration in den Arbeitsmarkt in vielen FÃ¤llen ausbleibt.

Ein konkreter Effekt zeigt sich bereits bei subsidiÃ¤r Schutzberechtigten. Nach der Streichung der Mindestsicherung in Wien schrumpfte der Anteil arbeitsloser subsidiÃ¤r Schutzberechtigter von Mai 2025 bis Mai 2026 laut AMS-Zahlen um 36 Prozent. Wer weniger bekommt, geht offenbar eher arbeiten.

Zu spÃ¤t, zu wenig, zu unglaubwÃ¼rdig: Ã–VP liefert AnkÃ¼ndigungen

Die Statistik Austria liefert den ungeschminkten Beleg fÃ¼r das AusmaÃŸ der Schieflage. Die Kluft zwischen selbsterhaltungsfÃ¤higen Ã¶sterreichischen Haushalten und den stark abhÃ¤ngigen FlÃ¼chtlingshaushalten ist zu groÃŸ geworden â€“ besonders in Wien. Ã–VP-Integrationsministerin Claudia Bauer kÃ¼ndigt zwar KÃ¼rzungen und ein Integrationspflichtengesetz an. Doch die Ã–VP, die Ã¼ber Jahre mitregiert und die heutige Lage mitzuverantworten hat, zieht die eigentliche Konsequenz nicht: umfassende Remigration. Stattdessen bleibt es bei Pflichtkursen, Deutsch- und Werteappellen â€“ wÃ¤hrend die AbhÃ¤ngigkeit weiter auf den Schultern der Steuerzahler lastet.