“Billa-VerkÃ¤uferin finanziert Auslands-Studenten”: Schellhorn fordert StudiengebÃ¼hr

Mitten im Alltag einer Ã¶sterreichischen Billa-Filiale steht sie: die alleinerziehende VerkÃ¤uferin. Sie scannt Ware fÃ¼r Ware, rechnet abends ab, erhÃ¤lt ihren Lohn und weiÃŸ genau, dass ein Teil ihrer Abgaben in ein System flieÃŸt, das Tausenden auslÃ¤ndischen Studenten ein nahezu kostenloses Studium ermÃ¶glicht.

Frage nach sozialer Gerechtigkeit

In der kommenden Woche laufen wieder die Aufnahmetests an den UniversitÃ¤ten. Tausende Studienwillige aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland, drÃ¤ngen auf die begehrten PlÃ¤tze. An den staatlichen UniversitÃ¤ten sind die Erstsemestrigen mit rot-weiÃŸ-rotem Pass in manchen Bereichen lÃ¤ngst in der Minderheit.

Genau hier setzt Franz Schellhorn, Direktor der Agenda Austria und profil-Kolumnist, an. Die alleinerziehende Billa-VerkÃ¤uferin mit ihrer Steuerleistung finanziere das knapp 300.000 Euro teure Zahnmedizinstudium des SprÃ¶sslings einer deutschen Arztfamilie mit. Dieser absolviere das Studium in Wien und kehre danach zurÃ¼ck, um die elterliche Praxis in MÃ¼nchen zu Ã¼bernehmen. Schellhorn zufolge gehen fast 90 Prozent der in Wien ausgebildeten deutschen Zahnmediziner wieder in die Heimat. Ã–sterreich investiert also krÃ¤ftig in Humankapital, das anschlieÃŸend woanders FrÃ¼chte trÃ¤gt.

Die bittere Rechnung der Gratis-Uni

Schellhorn bringt die Schieflage in seinem aktuellen Beitrag fÃ¼r das profil auf den Punkt:

Ã–sterreich ist heute so etwas wie die Gratisuni fÃ¼r halb Europa: Die Billa-VerkÃ¤uferin zahlt das Gratisstudium des deutschen Arzts Sohnes. Sozial ist das nicht.

Ein System, das die SchwÃ¤chsten belastet

Die UniversitÃ¤ten werden grÃ¶ÃŸtenteils aus dem Ã¶sterreichischen Steuerbudget finanziert. EU-BÃ¼rger zahlen innerhalb der Regelstudienzeit plus zwei Toleranzsemester nur den kleinen Ã–H-Beitrag von rund 26 Euro pro Semester. Den LÃ¶wenanteil fÃ¼r Professoren, HÃ¶rsÃ¤le, GebÃ¤ude und Betrieb tragen heimische Steuerzahler, auch Geringverdiener Ã¼ber Lohnsteuer, Mehrwertsteuer und Abgaben.

EinfÃ¼hrung der StudiengebÃ¼hr wÃ¤re ehrlicher

Schellhorn schlÃ¤gt vor, wieder StudiengebÃ¼hren einzufÃ¼hren und gleichzeitig mit einem gezielten Stipendiensystem sicherzustellen, dass alle heimischen Maturanten unabhÃ¤ngig von ihrer sozialen Herkunft einen Platz bekommen. Das wÃ¤re ehrlicher und treffsicherer als das aktuelle Modell, das offen fÃ¼r ganz Europa ist und die Kosten auf die breite Masse der Ã¶sterreichischen Steuerzahler verteilt.