Kleinste Regierungspartei in der Krise: Pinker MitbegrÃ¼nder beklagt â€žherrischeâ€œ FÃ¼hrung

Was fÃ¼r ein Auftritt gestern, Sonntag, vom (mittlerweile) Ex-Neos-Abgeordneten Veit Dengler in der ServusTV-Sendung â€žLinks.Rechts.Mitteâ€œ! Der geschasste Pinke sagte, dass die Neos von Beate-Meinl-Reisinger â€žherrisch und autoritÃ¤râ€œ gefÃ¼hrt werde.

Keine geheime Aufnahme

Dengler erzÃ¤hlte von einem Vorfall in der Klubsitzung vor einem Jahr, als er in einem kleinen BÃ¼chlein Notizen gemacht habe. Meinl-Reisinger saÃŸ zwei Sitze neben ihm. Als sie das Mitschreiben von Dengler bemerkte, â€žfuhr sie mich lautstark an, was mir da einfÃ¤llt, mitzuschreibenâ€œ. Am Freitag, als der Streit zwischen der Partei und Dengler erneut in einer Klubsitzung eskalierte, habe er einen Handy-Mitschnitt gemacht, â€žnicht geheim, sondern ganz offenâ€œ (so Dengler). Und als ein Kollege der Partei ihn darauf angesprochen habe, hÃ¤tte er die Aufnahme gestoppt und gelÃ¶scht.

Gegen Parteilinie gestimmt

Den Mitschnitt wollte der spÃ¤ter vom Klub und Partei ausgeschlossene Dengler machen, weil es bei dieser Sitzung einen einzigen Tagesordnungspunkt gegeben habe, nÃ¤mlich das Verhalten von Veit Dengler bei der Abstimmung des Budgets im Parlament. Dort hatte er nicht nur als einziger der Verlierer-Ampel dagegen gestimmt, sondern seine Kollegen auch aufgerufen, zumindest gegen die ParteienfÃ¶rderung zu stimmen – und so gegen die Parteilinie verstoÃŸen.

Versprechen an WÃ¤hler gebrochen

Der MitbegrÃ¼nder der Neos sagte auf ServusTV, dass er etwas gemacht habe, was eigentlich die Aufgabe eines Abgeordneten sei, nÃ¤mlich seine WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler zu vertreten. Er sei zwar ein pragmatischer Mensch und es sei daher klar, dass, wenn man in einer Koalition sei, auch bei gewissen Dingen mitstimmen mÃ¼sse, die vereinbart sind. Doch fÃ¼r jede politische Gruppierung mÃ¼sse es auch eine Linie geben, wo man sage, â€ždas haben wir versprochenâ€œ. WÃ¶rtlich meinte Dengler:

Wir haben vor 14 Jahren versprochen, dass wir die ParteienfÃ¶rderung halbieren wollen. Und jetzt haben wir das erste Mal wirklich die Gelegenheit gehabt,Â das mitverhandeln zu kÃ¶nnen. Und wenn sie nicht halbiert worden wÃ¤re, sondern sie wÃ¤re um 30 Prozent gekÃ¼rzt worden – dann kann man darÃ¼ber reden.Â

“Da ging es einfach nicht mehr”

Seine Partei habe dazu den Standpunkt vertreten, dass die ParteienfÃ¶rderung zumindest nicht erhÃ¶ht worden sei (was nach dem â€žZIB2â€œ-Auftritt von SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer, der Ã¼ber die FÃ¶rderung-ErhÃ¶hung von Partei-Akademien stolperte, nicht ganz klar ist. Anm. d. R.), â€žaber das kann nicht reichen!â€œ, so Dengler. Er habe einen ganz einfachen MaÃŸstab: â€žWie erklÃ¤re ich meinen WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hlern, was wir machen? Und bei diesem Thema ging es einfach nicht mehrâ€œ.

Neos droht Schicksal der FDP

Meinl-Reisinger, erzÃ¤hlte Veit Dengler, habe bei seinem Rausschmiss eine fÃ¼hrende Rolle gespielt. Und die kleinste Regierungspartei damit in eine Krise gefÃ¼hrt, dessen Auswirkungen noch gar nicht abzuschÃ¤tzen sind. Der Polit-Kommentator Gerald Grosz sagte – ebenfalls in dieser ServusTV-Sendung – den Neos ein Ã¤hnliches Schicksal wie der FDP in Deutschland voraus, die aus dem Bundestag flog.