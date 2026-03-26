â€žLautes Schweigen zu ORF-Skandalenâ€œ: Hafenecker rechnete mit SPÃ–-Babler ab

Als sich der ORF in alle Einzelteile zerlegt hat und mÃ¶gliche Unvereinbarkeiten des SPÃ–-Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer ans Licht gekommen sind, habe SPÃ–-Medienminister Andreas Babler â€žlaut geschwiegenâ€œ, sagte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker gestern, Mittwoch, bei der Nationalratssitzung.

Hat Neos-Abgeordnete vermeintliche Straftaten gedeckt?

Hafenecker rechnete mit Babler und dem ORF ordentlich ab. Am Anfang nahm er sich aber die Neos-Abgeordnete Henrike BrandstÃ¶tter zur Brust, die in ihrer Wortmeldung behauptete, sie habe Kenntnis von ganz vielen sexuellen Ãœbergriffen. â€žHaben Sie damit gesagt, dass Sie vermeintliche Straftaten gedeckt haben, indem Sie sie nicht weitergegeben haben?â€œ, fragte Hafenecker einer plÃ¶tzlich verdutzt dreinschauenden Neos-Abgeordneten.

Unzensuriert Radio-Empfehlung: Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Weitere Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Geld fÃ¼r Babler-Film zurÃ¼ckzahlen

Danach gratulierte der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Babler zu seinem Film mit dem Titel â€žWahlk(r)ampfâ€œ, der anders ja gar nicht bezeichnet werden kÃ¶nne. â€žFace to Faceâ€œ fragte Hafenecker seinen GegenÃ¼ber, wie er auf die Idee kÃ¤me, dass um eine halbe Million Euro (Geld vom Steuerzahler) jemand zuschauen wolle, wie er in einem Wohnmobil sitzt. Das Einzige, was Babler jetzt tun mÃ¼sse, so Hafenecker, wÃ¤re, aufzustehen, sich zu entschuldigen und das Geld fÃ¼r den Film den Ã–sterreichern aus der Parteikasse zurÃ¼ckzuzahlen.

Kein Wort zu Interessenkonflikten

Der PR-Film von Babler zeige, wie die SPÃ– aufgestellt sei, und genau so sei auch der ORF aufgestellt, zu dessen Skandalen, die international Wellen geschlagen hÃ¤tten, der Medienminister es nicht der MÃ¼he wert gefunden habe, sich zu Wort zu melden. Schweigen zu Interessenskonflikten, zu Verhaberungen, zu NebengeschÃ¤ften von SPÃ–-Parteigenosse Heinz Lederer, “kein Wort”!

Strobl-Gehalt so hoch wie Kosten fÃ¼r Babler-Film

Wenn man sich einen Privatfilm von fast einer halben Million Euro leiste, sei es fast lÃ¤ppisch, was ORF-Manager Pius Strobl haben wolle. Der habe ein Jahresgehalt erhalten, â€žso viel hat ihr Film gekostet, nÃ¤mlich 450.000 Euroâ€œ, bemerkte Hafenecker. Und jetzt wolle dieser Herr Strobl, â€žobwohl er vom ORF rausgeflogen ist, weil er andere abgehÃ¶rt hatâ€œ (so Hafenecker), 2,4 Millionen Euro Pensionszahlung. WÃ¶rtlich fragte der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r den SPÃ–-Medienminister:

Wissen Sie, wie lange man mit einer Durchschnittspension in Pension sein mÃ¼sste, um dieses Geld zu bekommen, das Strobl jetzt haben will?

Hafenecker rechnete vor: Sie mÃ¼ssten 70 Jahre lang Pensionist sein. â€žWo ist denn da ihre soziale Ausgeglichenheit, Herr Medienminister?â€œ, fragte Hafenecker nach.

Privilegien-Stadl endlich trockenlegen

Im internationalen Vergleich stehe der ORF in keinem VerhÃ¤ltnis zu Ausgaben von anderen Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Der ORF habe samt Werbeeinnahmen ein Budget von rund einer Milliarde Euro im Jahr. Mehr als 600.000 Euro davon wÃ¼rden allein in GehÃ¤lter, in Abfindungen, in Pensionszahlungen flieÃŸen – zwei Drittel des Geldes komme auf Ã¼berhaupt keine Sendung. Es wÃ¤re an der Zeit, diesen Privilegien-Stadl endlich trocken zu legen, forderte Hafenecker Babler auf.Â