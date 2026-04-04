Wegen Terror-Gefahr verboten: Moslem-GroÃŸveranstaltung findet doch statt

Aufgrund der erhÃ¶hten Terror-Gefahr wurde ein bekanntes Moslem-Treffen in Paris untersagt: Die Stadt hat die 40. Ausgabe derÂ â€žRencontre annuelle des musulmans de Franceâ€œÂ im Pariser VorortÂ Le BourgetÂ zunÃ¤chst verboten, dann aber gerichtlich wieder zulassen lassen. Die BehÃ¶rden begrÃ¼ndeten das Verbot mit der angespannten Sicherheitslage, der erhÃ¶hten Terrorgefahr und dem Risiko von StÃ¶rungen der Ã¶ffentlichen Ordnung.

Polizei untersagte GroÃŸveranstaltung

Die Veranstaltung sollte vomÂ 3. bis 6. April 2026Â im MessezentrumÂ Paris-Le BourgetÂ stattfinden. Die Pariser Polizei untersagte das Treffen per VerfÃ¼gung, die sich auf ein â€žbesonders angespanntes nationales und internationales Umfeldâ€œ stÃ¼tzte.

PolizeichefÂ Patrice FaureÂ erklÃ¤rte, die Entscheidung sei auf Ersuchen des InnenministersÂ Laurent NuÃ±ezÂ erfolgt. Als GrÃ¼nde nannte die PrÃ¤fektur unter anderem ein erhÃ¶htes Terrorrisiko, mÃ¶gliche Risiken fÃ¼r die Ã¶ffentliche Ordnung und die starke Belastung der SicherheitskrÃ¤fte in den kommenden Tagen.

Terrorgefahr bleibt unverÃ¤ndert hoch

Die franzÃ¶sischen BehÃ¶rden verwiesen auf die allgemeine Terrorgefahr im Land. Frankreich hatte seine Terrorwarnung bereits 2024 nach dem islamistischen Anschlag in Moskau auf die hÃ¶chste Stufe angehoben; dabei wurde diese EinschÃ¤tzung auch in der aktuellen Lage als Hintergrund herangezogen. ZusÃ¤tzlich spielte offenbar ein vereitelter Anschlag auf BÃ¼ros derÂ Bank of AmericaÂ in Paris eine Rolle. FranzÃ¶sische SicherheitsbehÃ¶rden verschÃ¤rften danach den Schutz sensibler Orte in der Hauptstadt; die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft prÃ¼ft eine mÃ¶gliche Verbindung zu einer proiranischen Gruppierung.

Gericht folgte Argumentation der Polizei nicht

Das Pariser Verwaltungsgericht setzte das Verbot amÂ Donnerstag auÃŸer Kraft. Nach Auffassung des Richters seien die von der Polizei angefÃ¼hrten Gefahren nicht ausreichend belegt gewesen. Damit konnte das Treffen doch stattfinden. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die vorgelegten Elemente die behaupteten StÃ¶rungen der Ã¶ffentlichen Ordnung nicht hinreichend stÃ¼tzten.

In der VerbotsverfÃ¼gung verwies die Polizei zusÃ¤tzlich auf das Risiko, dass sichÂ kleine GruppenÂ mobilisieren kÃ¶nnten, um die Veranstaltung zu stÃ¶ren. Genannt wurde auch die Gefahr nicht angemeldeter Gegenkundgebungen in der NÃ¤he des Flughafens Le Bourget. Die â€žRencontre annuelle des musulmans de Franceâ€œ gilt als eines der grÃ¶ÃŸten moslemischen Treffen in Europa.