Gehtâ€™s noch? GrÃ¼ner Kogler fÃ¶rderte Babler-Doku mit hunderttausenden Euro

Wer glaubt, alle Skandale der schwarz-grÃ¼nen VorgÃ¤nger-Regierung und jene der Verlierer-Ampel schon zu kennen, wird jetzt eines Besseren belehrt. Und man kann es kaum glauben: TatsÃ¤chlich wurde eine Dokumentation Ã¼ber den Wahlkampf von SPÃ–-Chef Andreas Babler mit hunderttausenden Euro Steuergeld finanziert.

Kulturminister Kogler gab Mittel frei

Diese kuriose FilmfÃ¶rderung deckte exxpress.at auf, nachdem bei der Diagonale am Wochenende in Graz ein 97-Minuten-Film mit dem Titel â€žWahlkampfâ€œ von Regisseur Harald Friedl gezeigt wurde. DafÃ¼r flossen – sage und schreibe – 350.000 Euro Steuergeld. Genehmigt wurde diese Zahlung noch unter dem grÃ¼nen Kulturminister Werner Kogler, was den Skandal noch einmal skandalÃ¶ser macht.Â

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Presseteam von Babler putzt sich ab

Zu den 350.000 Euro aus der BundesfÃ¶rderung (Ã–sterreichisches Filminstitut und FÃ¶rderprogrammen) kommen noch Gelder des Filmfonds Wien und FÃ¶rderungen des Landes NiederÃ¶sterreich hinzu. Und das sind erst die Summen, die bisher bekannt sind. Das Presseteam von Andreas Babler putzt sich ab. GegenÃ¼ber Oe24 erklÃ¤rte es, dass all diese Gelder 2024 genehmigt wurden, als Herr Babler noch im Wahlkampf gewesen sei.Â

Schaler Beigeschmack

Der schale Beigeschmack bleibt dennoch. Denn ein Film, deren einziger Zweck es ist, einen SPÃ–-Spitzenpolitiker Ã¼ber Monate hinweg zu begleiten, kann doch nicht von der Ã¶ffentlichen Hand finanziert werden! Man stelle sich nur vor, was es fÃ¼r einen Aufschrei geben wÃ¼rde, hÃ¤tte sich FPÃ–-Chef Herbert Kickl seine eigene PR-Doku auf diese Art und Weise bezahlen lassen.