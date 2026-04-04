Aufgedeckt: So oft gehen AuslÃ¤nder zum Arzt

Offizielle Statistiken aus dem Gesundheitsministerium zeigen, wie oft AuslÃ¤nder zum Arzt gehen.

TÃ¼rken und Iraner deutlich Ã¶fter beim Arzt

Die freiheitliche Abgeordnete Katayun Pracher-Hilander hatte nachgefragt: Wie oft waren Afghanen, Afrikaner, Inder, Iraner, Iraker, Libyer, Pakistaner, Syrer, TÃ¼rken und Ukrainer im Vergleich zu Ã–sterreichern in heimischen Arztpraxen zu Gast? Die Antworten sind eindeutig: Ã–sterreicher verzeichnen durchschnittlich 14 Ordinationstermine jÃ¤hrlich, TÃ¼rken 16,1 und Iraner 15,3 â€“ Werte, die deutlich hÃ¶her ausfallen. Im Gegensatz dazu liegen Libyer mit 6,5 und Migranten aus Afrika mit 12,7 Terminen niedriger.

Teure Zahnbehandlungen besonders hÃ¤ufig

Ã–sterreich zÃ¤hlt insgesamt etwa 129 Millionen Arztkontakte pro Jahr, angefÃ¼hrt von den â€“ oft kostspieligen â€“ Zahnbehandlungen mit mehr als 11 Millionen FÃ¤llen. Die FPÃ– fordert deshalb den Stopp von AsylantrÃ¤gen sowie KÃ¼rzungen bei Leistungen â€“ eine Forderung, die seit JÃ¤nner 2026 durch vergleichbare Untersuchungen zu 22 Millionen Krankenhausbehandlungen fÃ¼r Nicht-EU-AuslÃ¤nder zwischen 2015 und 2024 angeheizt wird.

Unmut Ã¼ber parlamentarische Arbeit der Opposition

Bei der Regierung kommt die AufklÃ¤rungsarbeit der Freiheitlichen unterdessen nicht gut an. Seit dem Start der Verlierer-Ampel im JÃ¤nner 2025 stellt die FPÃ– dem Gesundheitsministerium unter SPÃ–-Ministerin Korinna Schumann 685 Anfragen, was dem Ressort offenbar missfÃ¤llt: Dort beschwert man sich Ã¼ber die angeblich hohen Kosten.