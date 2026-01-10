Typisch Wiener SPÃ–: AuslÃ¤nder werden in SpitÃ¤lern behandelt, NÃ–-Patienten nicht

Der Konflikt zwischen Wien und NiederÃ¶sterreich um Gastpatienten in den Wiener SpitÃ¤lern hat traurige Gewissheit gebracht: AuslÃ¤nder werden behandelt, Patienten aus NiederÃ¶sterreich nicht.

NiederÃ¶sterreicher haben falschen Meldezettel

Diese Ungerechtigkeit prangerte nun auch die niederÃ¶sterreichische Ã–VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an:Â

Es kann nicht sein, dass auslÃ¤ndische StaatsbÃ¼rger mit einem Wiener Meldezettel, die vielleicht nie ins System eingezahlt haben, in Wiener SpitÃ¤lern versorgt werden und NiederÃ¶sterreicher nicht, nur weil sie NiederÃ¶sterreicher sind.

Operationstermin nach eineinhalb Jahren abgesagt

Ist ein Asylwerber den Wiener Roten also mehr wert als ein Ã¶sterreichischer StaatsbÃ¼rger, nur weil er aus einem anderen Bundesland kommt? Die Frage ist berechtigt, seit einem Mann aus dem Bezirk Mistelbach ein Operationstermin nach eineinhalb Jahren abgesagt wurde. BegrÃ¼ndung: Der Patient hat seinen Hauptwohnsitz in NiederÃ¶sterreich.

Klage gegen Wien

Dass Mikl-Leitner daraufhin der Kragen platzte, ist mehr als verstÃ¤ndlich – auch, dass sie nun das Land Wien klagen mÃ¶chte. Und zwar fÃ¼r diesen abgewiesenen Patienten aus Mistelbach. Sie betonte, dass die Gastpatienten-Regelung mit anderen BundeslÃ¤ndern, wie OberÃ¶sterreich oder dem Burgenland, klaglos funktioniere, und bedauerte, dass Wien diesen gemeinsamen Weg in der Ostregion leider verlassen habe.





