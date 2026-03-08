Noch mehr Kosten fÃ¼r Patienten: Ã–GK erhÃ¶ht Selbstbehalte, streicht Leistungen

Die Ã–sterreichische Gesundheitskasse (Ã–GK) zieht die Sparschraube an. Mehrere Leistungen werden unter der Duldung der Verlierer-Ampel eingeschrÃ¤nkt, wÃ¤hrend Versicherte kÃ¼nftig tiefer in die eigene Tasche greifen mÃ¼ssen. In einem Land, das ohnehin zu den teuersten Europas zÃ¤hlt, wÃ¤chst damit der Druck auf Patienten weiter.

Was teurer wird

Die Ã–GK hat im Rahmen eines Sparprogramms mehrere Ã„nderungen beschlossen. Grundlage ist eine SatzungsÃ¤nderung, die am 19. Februar von der Hauptversammlung beschlossen wurde und bereits teilweise in Kraft getreten ist. Seit dem 1. MÃ¤rz gilt etwa eine EinschrÃ¤nkung bei der KostenÃ¼bernahme fÃ¼r Zahnregulierungen. Zwei Diagnosen wurden aus dem Leistungskatalog gestrichen. Ebenfalls bereits gestrichen wurde der sogenannte Familienzuschlag beim Krankengeld ab dem 43. Tag eines Krankenstandes. Dieser Zuschlag betrug bislang zehn Prozent und kam etwa Alleinerziehenden oder Familien mit nur einem Einkommen zugute.

Weitere Ã„nderungen treten mit 1. Mai in Kraft. Dann steigen die Selbstbehalte fÃ¼r medizinisch notwendigen Zahnersatz. FÃ¼r Kronen oder Kunststoffprothesen erhÃ¶ht sich der Anteil, den Versicherte selbst zahlen mÃ¼ssen, von 25 auf 30 Prozent. Personen, die von der RezeptgebÃ¼hr befreit sind, zahlen kÃ¼nftig 20 Prozent. Auch bei Krankentransporten werden die Regeln verschÃ¤rft. Die Ã–GK Ã¼bernimmt die Kosten kÃ¼nftig nur mehr dann, wenn eine Ã¤rztliche Transportanweisung vorliegt, die eine tatsÃ¤chliche GehunfÃ¤higkeit medizinisch bestÃ¤tigt. GrÃ¼nde wie fehlende Ã¶ffentliche Verkehrsmittel oder organisatorische Probleme reichen kÃ¼nftig nicht mehr aus.

Mehr Eigenkosten fÃ¼r Patienten

Die Ã„nderungen treffen Versicherte unmittelbar im Alltag. Gerade beim Zahnersatz kÃ¶nnen bereits kleine prozentuale VerÃ¤nderungen spÃ¼rbare Mehrkosten verursachen. Ein Beispiel: Bei einer Behandlung im Wert von 5.000 Euro bedeutet eine ErhÃ¶hung des Selbstbehalts von 25 auf 30 Prozent rund 250 Euro zusÃ¤tzliche Eigenkosten fÃ¼r den Patienten. Auch bei Parodontose-Therapien wird die KostenÃ¼bernahme eingeschrÃ¤nkt. Insgesamt ergibt sich damit ein BÃ¼ndel an MaÃŸnahmen, das darauf abzielt, Ausgaben im System zu reduzieren.

Gesundheitssystem unter finanziellem Druck

Hintergrund der MaÃŸnahmen ist der steigende finanzielle Druck im Gesundheitssystem. Gleichzeitig erleben viele Ã–sterreicher seit Jahren eine Phase hoher Lebenshaltungskosten. Energie, Lebensmittel und Mieten gehÃ¶ren im internationalen Vergleich zu den teuersten im europÃ¤ischen Raum. Wenn nun auch im Gesundheitssystem Leistungen reduziert und Selbstbehalte erhÃ¶ht werden, verschÃ¤rft sich fÃ¼r viele BÃ¼rger die finanzielle Belastung zusÃ¤tzlich. Besonders spÃ¼rbar wird dies bei lÃ¤ngeren KrankenstÃ¤nden, teuren zahnmedizinischen Behandlungen oder wiederkehrenden medizinischen Transporten.

Sparen im System statt Reformen

Die aktuellen Ã„nderungen werfen erneut eine grundsÃ¤tzliche Frage auf: Wird das Ã¶sterreichische Gesundheitssystem strukturell reformiert oder lediglich schrittweise Ã¼ber Selbstbehalte und LeistungskÃ¼rzungen entlastet?

Fakt ist, dass die beschlossenen MaÃŸnahmen direkt bei den Versicherten ansetzen. FÃ¼r viele Beobachter ist das ein Hinweis darauf, dass finanzielle Probleme im System zunehmend Ã¼ber hÃ¶here Eigenleistungen der Patienten abgefedert werden Gerade in einem Land mit ohnehin hohen Abgaben wÃ¤chst damit die Diskussion, ob der Staat seine BÃ¼rger immer stÃ¤rker zur Kasse bittet, wÃ¤hrend grundlegende Reformen weiter auf sich warten lassen.