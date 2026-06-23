Musk teilt Karte des Widerstands: Europa rÃ¼ckt nach rechts

Der US-MilliardÃ¤r Elon Musk hat eine Europakarte geteilt, die binnen Stunden Millionen Menschen erreichte und einen politischen Sturm entfachte. Darauf leuchten die Zahlen unÃ¼bersehbar: Rechte Parteien fÃ¼hren in 14 LÃ¤ndern, mitte-rechte Parteien in weiteren 13 â€“ zusammen 27 von 41 Staaten.

Musk entfacht den viralen Funken

Musk kommentierte die Karte mit den klaren Worten â€žTime to return to sanityâ€œ â€“ Zeit, zur Vernunft zurÃ¼ckzukehren. Die Botschaft dahinter ist brutal direkt: Jahrzehnte offener Grenzen und gescheiterter Assimilation haben Parallelgesellschaften, Soziallasten und KriminalitÃ¤t in Stadt um Stadt gebracht. GrÃ¼ne Fanatiker lieferten Energiearmut und Deindustrialisierung, wÃ¤hrend sie sich in Tugendposen ergingen. Die Woke-Ideologie verwirrte Kinder, lÃ¶schte Frauen aus und griff nationale IdentitÃ¤t an. Die WÃ¤hler unterstÃ¼tzen nun die Parteien, die genau das aussprechen, was vor einer Generation noch gesunder Menschenverstand war: sichere Grenzen. BÃ¼rger zuerst. Bezahlbare Energie. Recht und Ordnung. Die eigene Kultur bewahren.

Ã–sterreich: Die FPÃ– als unangefochtene Kraft

Mit 37,3 Prozent dominiert die FPÃ– in Ã–sterreich klar das Feld. Ã–VP und SPÃ– kommen nur auf 20,1 und 17,8 Prozent. Unter Herbert Kickl stehen die Freiheitlichen fÃ¼r den Widerstand gegen eine Politik, die Grenzen Ã¶ffnete, die Kosten in die HÃ¶he trieb und die eigene BevÃ¶lkerung systematisch zurÃ¼cksetzte. Die WÃ¤hler honorieren das klare Bekenntnis zu nationaler SouverÃ¤nitÃ¤t und kultureller IdentitÃ¤t. WÃ¤hrend die aktuelle Ã–VP-SPÃ–-Neos-Koalition noch um StabilitÃ¤t ringt, ist die Richtung der Menschen eindeutig.

Deutschland: AfD Ã¼berholt die Union

27,9 Prozent fÃ¼r die AfD, 22,3 Prozent fÃ¼r CDU/CSU. Alice Weidel und Tino Chrupalla haben die Partei zu einer Kraft gemacht, die den etablierten KrÃ¤ften in Bund und LÃ¤ndern zusetzt. Die Themen, die die Menschen wirklich bewegen â€“ Wirtschaftsflaute, explodierende Energiekosten, unkontrollierte Zuwanderung â€“ finden hier GehÃ¶r, wÃ¤hrend die Altparteien weiter ideologischen Rezepten hinterherhinken. Die AfD spricht aus, was viele denken, und wird dafÃ¼r von den alten Medien und der politischen Klasse als Gefahr diffamiert.

GroÃŸbritannien: Reform UK stÃ¼rmt voran

Nigel Farages Reform UK erreicht 26,8 Prozent und liegt damit vor Labour mit 18,8 und den Konservativen mit 18,6 Prozent. Die Briten zeigen: Auch im Mutterland der Demokratie hat der Protest gegen die abgehobene Elite Form angenommen. Die Menschen haben genug von globalistischen Versprechen, die in der Praxis zu hÃ¶heren Kosten, mehr Unsicherheit und dem Verlust von Kontrolle gefÃ¼hrt haben. Reform UK verkÃ¶rpert den Wunsch nach einem klaren Kurswechsel.