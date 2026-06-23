Neuer Streit in Verlierer-Ampel: Keine vorzeitige Freilassung von 500 HÃ¤ftlingen

SPÃ–-Justizministerin Anna Sporrer plant, bis zu 500 HÃ¤ftlinge vorzeitig aus den Justizanstalten zu entlassen. Doch aus dem Vorhaben dÃ¼rfte nichts werden, denn sowohl Ã–VP als auch Neos stellen sich quer. Da das Parlament darÃ¼ber entscheiden wird, stehen die Chancen denkbar schlecht.

Karner hat Sicherheitsbedenken

Eigentlich sollte die Freilassung von 500 StraftÃ¤tern die vÃ¶llig Ã¼berbelegten Justizanstalten entlasten â€“ so zumindest der bemerkenswerte Plan. Widerstand kam, wie berichtet, sofort von der FPÃ–, aber auch die Koalitionspartner sind alles andere als begeistert vom Vorhaben. Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner erteilte dem Sporrer-Plan eine Absage: â€žEine Amnestie kommt fÃ¼r uns aus SicherheitsgrÃ¼nden nicht in Frage.â€œ Auch die Neos lehnen die Idee ab.

Geplant war eine einmalige Entlassung von 500 Insassen mit einer Haftstrafe von maximal fÃ¼nf Jahren. Personen, die wegen schwerer Gewaltverbrechen, Sexualdelikten, Terrorismus, staatsfeindlicher Verbindungen sowie Delikten nach dem Verbotsgesetz verurteilt wurden, sollten jedoch nicht freikommen.

Stocker sieht Vertrauen in Rechtsstaat gefÃ¤hrdet

Hunderte StraftÃ¤ter per Sondergesetz freizulassen, wÃ¼rde das Vertrauen in den Rechtsstaat massiv beschÃ¤digen, hatte bereits Ã–VP-Kanzler Christian Stocker betont. Auch Neos-Justizsprecherin Sophie Wotschke zeigte sich ablehnend: Eine generelle Haftentlassung komme â€žmit uns nicht in Frage und ist in der Koalition auch nicht zur Debatte gestellt. Das wird es nicht gebenâ€œ.

Babler beklagt Populismus

SPÃ–-Vizekanzler und Parteichef Andreas Babler hingegen scheint sich davon nicht abbringen zu lassen. Er sprang seiner Parteifreundin bei und sprach von einem â€ždurchdachten, ausgewogenenâ€œ Vorschlag sowie davon, dass Sporrer ein â€žvÃ¶llig Ã¼berlastetes Justizsystemâ€œ Ã¼bernommen habe. Mit Stockers Ablehnung zeigte er sich unzufrieden und kritisierte, dass es â€žaus populistischen GrÃ¼nden nicht weiterbringt, etwas abzulehnenâ€œ. Die Alternative, neue Justizanstalten zu bauen, sei zudem zu teuer.

Sporrer hÃ¤lt an Vorschlag fest

Auch Sporrer selbst will nicht locker lassen. Sie will den Vorschlag weiter ausarbeiten und hat dafÃ¼r die Justizsprecher der Parlamentsparteien zu GesprÃ¤chen eingeladen. Sie betont, dass alle sicherheitsrelevanten Kriterien geprÃ¼ft wÃ¼rden und der Entwurf auf Expertisen aus Justiz, Wissenschaft und Strafvollzug basiere. Zugleich zeigt sie sich offen fÃ¼r weitere konstruktive VorschlÃ¤ge zur raschen Entlastung der Justizanstalten.

