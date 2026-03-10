Neuer Ampel-Streit: Sozialhilfe-Reform vor dem Aus

Es gibt wieder einmal neuen Streit in der Verlierer-Ampel: Die Reform der Sozialhilfe kommt nicht voran. Verhandler klagen Ã¼ber massive Probleme, wÃ¤hrend sich die Ã–VP vor dem SPÃ–-Parteitag bewusst zurÃ¼ckhielt, um den angeschlagenen Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler nicht unnÃ¶tig unter Druck zu setzen und eine Neuwahl nach einer mÃ¶glichen Auswechslung der SPÃ–-Spitze zu verhindern.

Keine Fortschritte, dafÃ¼r viel Streit

Abgesehen von einem neuen Integrationsprogramm fehlen aber auch nennenswerte Fortschritte, wie Die Presse berichtete. Mehrere BundeslÃ¤nder wie Wien, Tirol, NiederÃ¶sterreich und die Steiermark haben bereits eigene KÃ¼rzungen beschlossen, was dem Ziel des Regierungsprogramms â€“ eines einheitlichen bundesweiten Rahmens statt eines Fleckerl-Teppichs â€“ widerspricht.

Zentrale Streitpunkte betreffen die HÃ¶he der Sozialleistungen fÃ¼r Asylantenfamilien â€“ wie berichtet, gibt es fÃ¼r diese bis zu 9.000 Euro monatlich â€“, wobei Volkspartei und Neos KÃ¼rzungen fordern. Die Kindergrundsicherung der Sozialdemokraten scheitert derweil an Finanzierungsfragen, und eine geplante dreijÃ¤hrige Wartefrist fÃ¼r Migranten bis zur vollen Sozialhilfe sorgt ebenfalls fÃ¼r Streit. Hinzu kommt die Forderung nach einer stÃ¤rkeren Rolle des Arbeitsmarktservice (AMS) bei arbeitsfÃ¤higen Beziehern; das Defizitverfahren ab 2027 erzwingt zudem Einsparungen in HÃ¶he von mehreren hundert Millionen Euro.

Weitere Baustellen und Konflikte

Nebenbei droht ein neuer Koalitionsstreit bei der Wehrpflichtdebatte und den Budgetverhandlungen. Die Reform soll zwar bis 2027 umgesetzt sein, doch parteiinterne Differenzen und die Autonomie der BundeslÃ¤nder bremsen den Prozess aus.