Hochwasser

Während die Verlierer-Ampel Millionen in aller Welt verteilt, müssen die Hochwasseropfer auf die von Ex-Kanzler Nehammer versprochene 500-Millionen-Hilfe aus Brüssel weiter warten.

Foto: Ermell / Wikimedia CC BY-SA 4.0

Bundesregierung

22. September 2025 / 09:24 Uhr

Aus 500 Millionen Hochwasserhilfe aus Brüssel wurden bis dato nur zehn Millionen

Es könnte die größte Wählertäuschung der ÖVP werden! Vor einem Jahr und knapp vor der Nationalratswahl versprach der damalige Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eine 500-Millionen-Hilfe aus Brüssel für die Hochwasseropfer in Österreich. Davon ist heute keine Rede mehr!

Nehammer versprach wahren Geldregen

Die Europäische Union hat Österreich tatsächlich 43 Millionen Euro zugesagt, bisher sind lediglich zehn Millionen Euro nach Österreich geflossen. Dabei hatte Nehammer den Hochwasseropfern einen wahren Geldregen versprochen. Wörtlich sagte er:

Wir bekommen jetzt auch mehr Geld zur Verfügung gestellt aus dem Kohäsions-Fonds. Das ist wichtig, da wir das dann rasch einsetzen können, um den Menschen zu helfen.

154.000 Euro für zwei Millionen hohen Schaden

Von rascher Hilfe keine Spur: Der Bürgermeister von Purkersdorf in Niederösterreich, Stefan Steinbichler (SPÖ), sagte gegenüber ServusTV, dass er bei zwei Millionen Schaden bis jetzt lediglich 154.000 Euro bekommen habe. Niederösterreich hat das Jahrhundert-Hochwasser von 2024, als es innerhalb von fünf Tagen mehr regnete wie sonst in acht Monaten und fünf Menschen in den Wassermassen ihr Leben verloren, besonders hart getroffen.

Vieles bleibt unklar

Nun stellt sich auch die Frage, wer wie viel Geld aus dem Katastrophen-Fonds bekommen hat. Zuständig für die Abwicklung des Katastrophen-Fonds ist das Innenministerium, das auf ServusTV-Anfrage schriftlich mitteilte:

Derzeit wird die konkrete Mittelzuweisung in Österreich durch das BMF in Abstimmung mit dem BMI und dem BMLUK geprüft.

Wie viel von diesen zehn Millionen wohin geflossen sind, bleibt also unklar. Auch wann Österreich die restlichen 30 Millionen Euro von der Europäischen Union erhält, ist noch offen.

Millionen werden in aller Welt verteilt

Man wundert sich: Während also die Hochwasseropfer in Österreich von der Verlierer-Ampel in Stich gelassen werden, verteilen ÖVP, SPÖ und NEOS weiter Geld in aller Welt. Wie berichtet, flossen am 23. Juli 14 Millionen Steuergeld in afrikanische und arabische Länder – und am 17. September beschloss der Ministerrat nochmals 14 Millionen Euro für die Bekämpfung humanitärer Krisen – so gibt es eine Million Euro sogar für das Taliban-Land Afghanistan.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

22.

Sep

09:24 Uhr
22. September 2025

Aus 500 Millionen Hochwasserhilfe aus Brüssel wurden bis dato nur zehn Millionen

22. September 2025

Unter 30 Prozent Wahlbeteiligung in Ludwigshafen nach AfD-Ausschluss

21. September 2025

“Moralisch verwahrlost”: “Welt”-Chefreporterin prangert Häme über Kirk-Attentat an

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.