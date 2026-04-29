NGO kassiert von Verlierer-Ampel Millionen und diffamiert Ã–sterreich in BrÃ¼ssel

Wer versteht die Politik der Verlierer-Ampel noch? Da wird die NGO â€žasylkoordination Ã¶sterreichâ€œ mit mehr als 16 Millionen Euro aus vier Ministerien gefÃ¶rdert, gleichzeitig geht dieser Verein her und zeigt Ã–sterreich in BrÃ¼ssel wegen des Stopps des Familiennachzugs an.

Laut des Krone-Kolumnisten Andreas MÃ¶lzer habe diese NGO einen Bericht an die EU-Kommission Ã¼bermittelt, in dem gegen Ã–sterreich ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der EinschrÃ¤nkung des Familiennachzugs von Migranten gefordert wird. Dies – so die BegrÃ¼ndung – wÃ¼rde den Menschenrechten und geltendem EU-Recht widersprechen.

Allein acht Millionen Euro vom Innenministerium

Dass diese Anzeige gegen Ã–sterreich von einer weit links stehenden NGO kommt, braucht keinen sonderlich zu wundern. Kurios wird die Sache aber, wenn man nach Erkenntnissen des â€žkleinen Untersuchungsausschussesâ€œ zum NGO-Komplex weiÃŸ, dass die â€žasylkoordination Ã¶sterreichâ€œ ganz schÃ¶n abkassiert. Allein vom Ã–VP-gefÃ¼hrten Innenministerium, gegen dessen EinschrÃ¤nkung des Familiennachzugs nun dieses Vertragsverletzungsverfahren verlangt wird, bekommt diese NGO sage und schreibe acht Millionen Euro.

“Schaltzentrale der heimischen Asyl-Industrie”

Wie berichtet, ist laut FPÃ– der Name der Organisation Programm: Die â€žasylkoordination Ã¶sterreichâ€œ sei nicht nur ein einfacher Verein â€“ sie fungiere wie eine Schaltzentrale der heimischen Asyl-Industrie. In einer Anfragen-Serie der Freiheitlichen antwortete Innenminister Gerhard Karner (Ã–VP), dass dieser Verein gar nicht der eigentliche Leistungsbringer sei, sondern eine â€žausschlieÃŸlich koordinierende Rolleâ€œ habe. Vielmehr diene sie als TrÃ¤gerorganisation, die die Millionen an Steuergeldern an ein Netzwerk operativer Partner weiterleite, um ein Projekt fÃ¼r â€ždolmetsch-gestÃ¼tzte Psychotherapieâ€œ umzusetzen.

Gelder kommen auch von LÃ¤ndern

GeldflÃ¼sse kommen aber nicht nur von den Ministerium, sondern auch von LÃ¤ndern wie Tirol und Wien, StÃ¤dten wie Innsbruck und Klagenfurt, und auch bekannten Organisationen wie Amnesty International, Licht ins Dunkel und Ã„rzte ohne Grenzen steuern Gelder bei.