Kickl schlÃ¤gt Alarm: Ampel will 500 Verbrecher freilassen â€“ Sicherheit der Ã–sterreicher auf dem Spiel

Justizministerin Anna Sporrer (SPÃ–) hat einen Plan vorgelegt, der selbst innerhalb der eigenen Koalition fÃ¼r ZÃ¼ndstoff sorgt. Rund 500 HÃ¤ftlinge sollen vorzeitig aus den Ã¶sterreichischen GefÃ¤ngnissen entlassen werden, um die chronische Ãœberbelegung zu lindern.

Auch FPÃ–-Bundesparteiobmann Herbert Kickl reagiert mit scharfer Abrechnung und spricht von einer â€žmassiven SicherheitsgefÃ¤hrdung fÃ¼r die eigene BevÃ¶lkerungâ€œ. Statt die Ursachen anzugehen, kapituliere die Verlierer-Ampel aus Ã–VP, SPÃ– und Neos vor den Folgen ihrer eigenen Politik.

Mehr als die HÃ¤lfte der Insassen sind AuslÃ¤nder

Die GefÃ¤ngnisse platzen aus allen NÃ¤hten. Aktuell befinden sich Ã¼ber 9.000 Insassen in den Justizanstalten, die zu mehr als 108 Prozent ausgelastet sind. Offizielle Zahlen des Bundesministeriums fÃ¼r Justiz vom 1. Juni 2026 belegen zudem: Nur rund 48 Prozent der HÃ¤ftlinge sind Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rger. Etwa 52 Prozent kommen aus dem Ausland â€“ EU-BÃ¼rger und vor allem Nicht-EU-BÃ¼rger. Genau hier setzt Kickl an. Er fÃ¼hrt die dramatische Entwicklung direkt auf den KriminalitÃ¤tsimport infolge der offenen Grenzenpolitik der Systemparteien zurÃ¼ck.

Sporrers Entlassungsplan als Symptom tieferen Versagens

Die vorzeitige Freilassung von rund 500 StraftÃ¤tern soll den Belag um etwa 5,5 Prozent senken. Doch fÃ¼r Kickl ist das keine LÃ¶sung, sondern ein gefÃ¤hrlicher RÃ¼ckzug des Staates. WÃ¶rtlich sagt er:

Mit diesen WahnsinnsplÃ¤nen will diese Regierung gefÃ¤hrliche Verbrecher ohne mit der Wimper zu zucken auf die eigene BevÃ¶lkerung loslassen, anstatt sie vor ihnen zu schÃ¼tzen. Und das nur, weil die GefÃ¤ngnisse aufgrund des KriminalitÃ¤tsimports infolge der Politik der offenen Grenzen der Systemparteien aus allen NÃ¤hten platzen.

Die Abschreckungswirkung von Haftstrafen gehe verloren, die Opfer wÃ¼rden verhÃ¶hnt und das Rechtssystem pervertiert. Statt konsequenter Abschiebung oder Ãœberstellung in die HeimatlÃ¤nder setze die Koalition auf schnelle Entlastung â€“ auf Kosten der Sicherheit der Ã–sterreicher.

Kickls klare Alternative: Remigration und Haft in der Heimat

Anstatt vor den Verbrechern zu kapitulieren, fordert der FPÃ–-Chef einen radikalen Kurswechsel.

Wenn mehr als die HÃ¤lfte der GefÃ¤ngnisinsassen AuslÃ¤nder sind, liegt die LÃ¶sung mit ein bisschen Hausverstand und Vernunft auf der Hand: Stopp der illegalen Masseneinwanderung durch eine â€žFestung Ã–sterreichâ€œ, ausnahmslose Remigration von StraftÃ¤tern und Kriminellen sowie konsequente â€žHaft in der Heimatâ€œ!

Nur so lieÃŸen sich die GefÃ¤ngnisse dauerhaft entlasten und die BevÃ¶lkerung wirksam schÃ¼tzen. Die Systemparteien seien dazu nicht fÃ¤hig, weil sie selbst Teil des Problems seien und diese Kriminellen Ã¼berhaupt erst ins Land gelassen hÃ¤tten. Kickl lÃ¤sst keinen Zweifel: Sicherheitschaos fÃ¼r die eigene BevÃ¶lkerung und Freiheit fÃ¼r Kriminelle sei das brandgefÃ¤hrliche Programm dieser Verlierer-Ampel. Die Ã–sterreicher hÃ¤tten ein Recht auf Schutz, nicht auf Experimente mit ihrer Sicherheit.