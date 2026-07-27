Steuergeld fÃ¼r QualitÃ¤tsjournalismus: Bablers Argument hÃ¤lt Vergleich nicht stand

Der Standard bekommt von Medienminister Andreas Babler (SPÃ–) FÃ¶rdergeld, das Online-Medium exxpress nicht. Die Argumentation ist fÃ¼r viele fadenscheinig. Denn sowohl da und dort sind Userkommentare nicht von schlechten Eltern.Â

Userkommentare als Ausschlussgrund

Ein Fachbeirat sei zur EinschÃ¤tzung gelangt, dass durch die redaktionelle Einbettung und besondere Herausstellung von Userkommentaren, die wiederholt zu Hass und Gewalt aufstacheln, ein Ausschlussgrund fÃ¼r die FÃ¶rderung fÃ¼r QualitÃ¤tsjournalismus vorliege. Mit diesem Argument entzog man dem exxpress das Geld. Im Vorjahr bekam das Medium noch rund 42.000 Euro, heuer wÃ¤ren es rund 60.000 Euro gewesen.Â

“Ich bin selten entsetzt”

Das habe zwar keine Auswirkungen darauf, ob exxpress weiterhin erscheint oder nicht, sagte Bernhard Heinzlmaier, der dort Kolumnen verfasst, gestern, Sonntag, in der ServusTV-Sendung â€žLinks.Rechts. Mitteâ€œ. Doch die BegrÃ¼ndung sei seltsam. Er habe sich angeschaut, was im Standard-Forum nach der Ermordung des US-amerikanischen Aktivisten Charlie Kirk kommentiert wurde. WÃ¶rtlich sagte Heinzlmaier:

Ich bin selten Ã¼ber etwas entsetzt, aber das habe ich wirklich entsetzlich gefunden, wo die Leute schreiben, â€žna ja gut, der ist jetzt erschossen worden, man muss ja beim Kampf gegen die Rechten irgendwo anfangenâ€œ.Â

Eric Frey, leitender Redakteur beim Standard, der auf ServusTV mit diskutierte, schien ertappt, sagte aber reflexartig:Â

Aber wir haben da sehr viel gelÃ¶scht. Kann sein, dass das einmal kurz drauf war.Â

Medien wie exxpress werden systematisch ausgegrenzt

In Wahrheit, so Heinzlmaier weiter, habe sich die Verlierer-Ampel bei der MedienfÃ¶rderung auf nichts einigen kÃ¶nnen. Es sei vielmehr so, dass man gesagt habe, man muss denen Geld geben. Und Medien wie der exxpress wÃ¼rden von der Regierung systematisch ausgegrenzt.Â

Polizei pauschal NÃ¤he zur NS-Ideologie unterstellt

Ob die Kommentare zur Ermordung von Kirk tatsÃ¤chlich EinzelfÃ¤lle sind, die vom Standard Ã¼bersehen worden sind, wie von Eric Frey dargestellt? Mitnichten. Unzensuriert machte die Probe aufs Exempel und schaute sich an, was die User zum Standard-Artikel unter dem Titel â€žPolizeizentrum im umgebauten Hitler-Geburtshaus in Braunau erÃ¶ffnetâ€œ am 22. Juli 2026 so alles gepostet haben.Â

In einer Reihe von Leser-Kommentaren wurde der Polizei pauschal eine NÃ¤he zur NS-Ideologie unterstellt (â€žsie werden im Keller unter Nazi-Untensilien Partys machenâ€œ). Unter dem Synonym @tiefseewedler konnte ein Exekutiv-Beamter die Wortmeldungen nicht fassen â€“ er schrieb:

Als Polizist schÃ¤me ich mich im Moment fÃ¼r einige Poster hier, die meinen Kollegen eine NÃ¤he zur NS-Ideologie unterstellen.

Ein anderer User trÃ¶stete ihn:

Nicht Ã¤rgern – die ganz groÃŸe und stille Mehrheit in Ã–sterreich steht hinter unserer Polizei und ist stolz und dankbar.