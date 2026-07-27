Prozess gegen zwei Syrer: 16-JÃ¤hrige in Wohnung gelockt und vergewaltigt

Am Wiener Straflandesgericht hat am heutigen Montag ein Verfahren gegen zwei Syrer begonnen: Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Migranten vor, eine damals 16-JÃ¤hrige in eine Wohnung gelockt, dort sexuell missbraucht und die Taten gefilmt zu haben. Beide MÃ¤nner bestreiten sÃ¤mtliche Anschuldigungen.

Opfer in Wohnung gelockt

Nach Darstellung der Anklage lernte die Jugendliche den 21-jÃ¤hrigen Beschuldigten Ã¼ber die Plattform Snapchat kennen. In weiterer Folge sei ein Treffen vereinbart worden, zu dem die 16-JÃ¤hrige mit dem Zug nach Wien gereist sei. Dort soll sie in eine Wohnung gebracht worden sein.

Opfer bei der Tat gefilmt und erpresst

Laut Staatsanwaltschaft kam es in der Wohnung zu sexuellen Ãœbergriffen. Dem 21-JÃ¤hrigen wird vorgeworfen, die Jugendliche vergewaltigt und dies mit seinem Mobiltelefon aufgezeichnet zu haben. Kurz darauf soll auch sein 19-jÃ¤hriger Cousin sexuelle Gewalt ausgeÃ¼bt und ebenfalls Videoaufnahmen erstellt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass diese Aufnahmen spÃ¤ter genutzt wurden, um Druck auf das MÃ¤dchen auszuÃ¼ben. FÃ¼r den Fall einer Anzeige soll ihr mit der VerÃ¶ffentlichung der Videos gedroht worden sein.

Syrer geben sich unschuldig

Vor Gericht bestritten beide Beschuldigten die gegen sie erhobenen VorwÃ¼rfe. Der 21-JÃ¤hrige Syrer erklÃ¤rte, er habe mit der Jugendlichen Ã¼ber mehrere Wochen hinweg eine Beziehung gefÃ¼hrt; der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich erfolgt. Sein 19-JÃ¤hriger Landsmann gab an, sich lediglich in der Wohnung aufgehalten zu haben, um Schuhe abzuholen.

Die Verteidigung verwies unter anderem darauf, dass keine Verletzungen festgestellt worden seien und die Jugendliche nach dem Vorfall keinen Arzt konsultiert habe. Zudem seien auf dem sichergestellten Mobiltelefon des 21-JÃ¤hrigen keine belastenden Videoaufnahmen gefunden worden, so dessen Rechtsvertreter.

Aussage per Video, Urteil erwartet

Das mutmaÃŸliche Opfer erschien nicht persÃ¶nlich zur Verhandlung. Stattdessen wurde eine zuvor im Rahmen einer kontradiktorischen Einvernahme aufgezeichnete Aussage unter Ausschluss der Ã–ffentlichkeit abgespielt. Ein Urteil wird noch im Laufe des heutigen Montags erwartet.