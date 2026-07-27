Lobbyisten gewinnen: Wien nicht mehr auf Roter UNESCO-Liste

Die UNESCO hat das historische Zentrum Wiens bei ihrer 48. Tagung im sÃ¼dkoreanischen Busan von der Roten Liste gefÃ¤hrdeter WelterbestÃ¤tten gestrichen.

ICOMOS erstmals ignoriert

ICOMOS, der internationale Denkmalpflege-Rat und UNESCO-Fachberater, hatte zuvor empfohlen, Wien auf der Roten Liste zu belassen. Dennoch votierte das Welterbekomitee fÃ¼r die Streichung.

Es war laut Generaldirektor Eloundou Assomo das erste Mal, dass der Draft Decision der ICOMOS nicht Folge geleistet wurde.

Privatinteressen eines Mannes mit viel Geld

Wien war dort seit 2017 gefÃ¼hrt worden â€“ ausgelÃ¶st durch die Dimensionen des Heumarkt-Projekts.

Der Investor Michael Tojner beziehungsweise dessen Unternehmen Wertinvest hatten mit einer mutmaÃŸlichen GefÃ¤lligkeitswidmung die Zusage fÃ¼r einen BaukÃ¶rper von bis zu 73 Metern direkt am Tor zur Wiener Innenstadt erhalten. Nicht zuletzt aufgrund der UNESCO-Warnung wurde die geplante MaximalhÃ¶he auf knapp 50 Meter verringert.

Kleinere Planung, offene UmweltprÃ¼fung

Entschieden ist die Umsetzung damit aber noch nicht: FÃ¼r das Projekt ist noch ein UmweltvertrÃ¤glichkeitsprÃ¼fungsverfahren notwendig. Der Verwaltungsgerichtshof hat erst in der vergangenen Woche eine auÃŸerordentliche Revision im Zusammenhang mit dem Projekt zurÃ¼ckgewiesen.

Damit ist hÃ¶chstgerichtlich bestÃ¤tigt, dass alle Heumarkt-Varianten auf ihre Auswirkungen auf Umwelt und Stadtbild geprÃ¼ft werden mÃ¼ssen, unabhÃ¤ngig davon, ob Wien auf der Roten Liste der UNESCO steht.

Kritik an politischem Druck

Besonders scharf fÃ¤llt die Kritik von der FPÃ– aus. Der Zweite Wiener LandtagsprÃ¤sident Anton Mahdalik sieht darin das Ergebnis jahrelanger Einflussnahme:

WÃ¤hrend Fachleute und der Internationale Rat fÃ¼r Denkmalpflege (ICOMOS) noch fÃ¼r einen Verbleib Wiens auf der Roten Liste eingetreten sind, haben SPÃ– und Neos gemeinsam mit der Bundesregierung jahrelang intensives politisches Lobbying betrieben, um dieses Prestigeprojekt doch noch durchzusetzen.

Es sei â€žauf allen Ebenen Druck gemachtâ€œ worden, damit die Interessen eines finanzstarken Investors Vorrang vor dem Wiener Stadtbild erhielten.

Kein internationaler Schutz mehr fÃ¼r Wien

Auch aus dem Ausland. So war ausgerechnet die Ukraine WortfÃ¼hrer fÃ¼r die Entfernung Wiens von der Roten Liste, was angesichts der GeldbetrÃ¤ge, welche Ã–sterreich der Ukraine zukommen lÃ¤sst, nicht verwundert.

Aus Sicht der Wiener FPÃ– beendet der Beschluss aber weder die Kontroverse noch die rechtlichen Fragen:

Die Streichung Wiens von der Roten Liste des UNESCO-Welterbes darf keinesfalls als Blankoscheck fÃ¼r das umstrittene Heumarkt-Projekt missverstanden werden.

Das Vorhaben bedeute weiterhin â€žmassive Eingriffe in das historische Stadtbildâ€œ, zudem stehe die UmweltvertrÃ¤glichkeitsprÃ¼fung noch aus.

Ã–VP: Gute Nachricht, aber kein Freibrief

Die Wiener Ã–VP begrÃ¼ÃŸt die Streichung von der Roten Liste grundsÃ¤tzlich, teilt aber die EinschÃ¤tzung, dass die Debatte nicht abgeschlossen ist. AuÃŸerdem sei es, so Planungssprecherin Elisabeth Olischar, â€žbemerkenswert, dass das Welterbekomitee nun anders entschieden hat, als mehrere fachliche Gremien zuvor empfohlen hatten.â€œ

Die Ã–VP warnt vor einer politischen Erfolgsmeldung der Stadtregierung: â€žDie Entscheidung des Welterbekomitees Ã¤ndert nichts daran, dass es Ã¼ber Jahre hinweg erhebliche fachliche Kritik am Umgang der Stadt Wien mit ihrem Weltkulturerbe gegeben hat. Diese Kritik verschwindet nicht automatisch mit einer Abstimmung.â€œ

Stadtregierung begrÃ¼ÃŸt Entscheidung

Das sieht BÃ¼rgermeister Michael Ludwig (SPÃ–) natÃ¼rlich anders und freut sich Ã¼ber die UNESCO-Entscheidung. Vom Koalitionspartner, den Neos, kommen auch zufriedene Worte, wiewohl die Neos vor der Wahl noch kritisch zum Heumarkt-Projekt standen.

Auch die GrÃ¼nen begrÃ¼ÃŸen den Verbleib Wiens auÃŸerhalb der GefÃ¤hrdungsliste, verbinden damit aber eine Erwartung an die Stadt.