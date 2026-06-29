Mehr Geld fÃ¼r VdB-Mitarbeiter: HÃ¶heres Budget fÃ¼r die PrÃ¤sidentschaftskanzlei!

Eigentlich mÃ¼ssen die Ã–sterreicher angesichts der angespannten Budgetlage den GÃ¼rtel enger schnallen: Das Doppelbudget der Verlierer-Ampel verpflichtet die BÃ¼rger zum Sparen â€“ doch fÃ¼r BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen und seine Mitarbeiter gibt es sogar noch mehr Geld.

12,3 Millionen jÃ¤hrlich fÃ¼r die PrÃ¤sidentschaftskanzlei

Der parlamentarische Budgetdienst stellte inzwischen klar, dass der PrÃ¤sidentschaftskanzlei laut Doppelbudget mehr Mittel zur VerfÃ¼gung stehen: Sie soll kÃ¼nftig rund 12,3 Millionen Euro pro Jahr erhalten. Das entspricht fÃ¼r 2027 einem Anstieg von 0,12 Millionen Euro beziehungsweise 0,9 Prozent gegenÃ¼ber dem Bundesvoranschlag 2026. FÃ¼r 2028 bleiben die Ausgaben stabil. Insgesamt machen die Kosten etwa 0,01 Prozent der Staatsausgaben aus.

HÃ¶here Personalkosten und Projekte

Der Anstieg wird vor allem durch hÃ¶here Personalkosten aufgrund gesetzlicher Gehaltsanpassungen erklÃ¤rt. Geplant sind weiterhin Projekte wie Instandhaltung, IT-Sicherheit und Sanierungen. Der Personalstand bleibt 2027 mit 93 Planstellen unverÃ¤ndert, soll 2028 leicht sinken und bis 2031 auf 88 Planstellen reduziert werden.

Ende 2024 verfÃ¼gte die PrÃ¤sidentschaftskanzlei auÃŸerdem Ã¼ber 6,58 Millionen Euro RÃ¼cklagen, die unverÃ¤ndert bestehen bleiben.