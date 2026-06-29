Van der Bellen

WÃ¤hrend unter anderem bei Pensionisten gespart wird, gibt es fÃ¼r Alexander van der Bellens PrÃ¤sidentschaftskanzlei mehr Geld.

Foto: Carina Karlovits/HBF

Doppelbudget 2027/28

29. Juni 2026 / 16:38 Uhr

Mehr Geld fÃ¼r VdB-Mitarbeiter: HÃ¶heres Budget fÃ¼r die PrÃ¤sidentschaftskanzlei!

Eigentlich mÃ¼ssen die Ã–sterreicher angesichts der angespannten Budgetlage den GÃ¼rtel enger schnallen: Das Doppelbudget der Verlierer-Ampel verpflichtet die BÃ¼rger zum Sparen â€“ doch fÃ¼r BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen und seine Mitarbeiter gibt es sogar noch mehr Geld.

12,3 Millionen jÃ¤hrlich fÃ¼r die PrÃ¤sidentschaftskanzlei

Der parlamentarische Budgetdienst stellte inzwischen klar, dass der PrÃ¤sidentschaftskanzlei laut Doppelbudget mehr Mittel zur VerfÃ¼gung stehen: Sie soll kÃ¼nftig rund 12,3 Millionen Euro pro Jahr erhalten. Das entspricht fÃ¼r 2027 einem Anstieg von 0,12 Millionen Euro beziehungsweise 0,9 Prozent gegenÃ¼ber dem Bundesvoranschlag 2026. FÃ¼r 2028 bleiben die Ausgaben stabil. Insgesamt machen die Kosten etwa 0,01 Prozent der Staatsausgaben aus.


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HÃ¶here Personalkosten und Projekte

Der Anstieg wird vor allem durch hÃ¶here Personalkosten aufgrund gesetzlicher Gehaltsanpassungen erklÃ¤rt. Geplant sind weiterhin Projekte wie Instandhaltung, IT-Sicherheit und Sanierungen. Der Personalstand bleibt 2027 mit 93 Planstellen unverÃ¤ndert, soll 2028 leicht sinken und bis 2031 auf 88 Planstellen reduziert werden.

Ende 2024 verfÃ¼gte die PrÃ¤sidentschaftskanzlei auÃŸerdem Ã¼ber 6,58 Millionen Euro RÃ¼cklagen, die unverÃ¤ndert bestehen bleiben.

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