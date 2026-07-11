Doppelbudget beschlossen: Sparen auf Kosten der BevÃ¶lkerung und trotzdem bleibt Milliardenloch

Die Regierungsmehrheit hat das Doppelbudget fÃ¼r 2027 und 2028 im Nationalrat beschlossen. Ã–VP, SPÃ– und Neos stimmten fÃ¼r die beiden Bundesfinanzgesetze und den neuen Finanzrahmen bis 2031. FPÃ– und GrÃ¼ne lehnten die HaushaltsplÃ¤ne geschlossen ab.

Schulden wachsen

FÃ¼r 2027 sind Einnahmen von 112,7 Milliarden Euro und Ausgaben von 128,2 Milliarden Euro vorgesehen. Damit wachsen die Schulden um weitere 15,5 Milliarden Euro. Auch 2028 werden die Ausgaben mit 129 Milliarden Euro deutlich Ã¼ber den Einnahmen von 115,8 Milliarden Euro liegen.

Die gesamtstaatliche Schuldenquote soll von 81,5 Prozent auf 83,8 Prozent im Jahr 2028 und rund 85 Prozent im Jahr 2031 steigen. Auch die Zinsausgaben erhÃ¶hen sich deutlich. Sie sollen von 9,4 Milliarden Euro 2026 auf 10,6 Milliarden Euro 2027 und 11,7 Milliarden Euro 2028 steigen. Bis 2031 kÃ¶nnten jÃ¤hrlich mehr als 15 Milliarden Euro fÃ¼r Zinsen ausgegeben werden.

Viele Versprechungen

Die Regierung verspricht, das gesamtstaatliche Defizit von 4,2 Prozent der Wirtschaftsleistung im Jahr 2026 auf 3,5 Prozent 2027 und drei Prozent 2028 zu senken.

Aus Sicht der Opposition stehen diese Ziele jedoch auf unsicherem Fundament. Die wirtschaftliche Entwicklung ist schwer vorhersehbar, wÃ¤hrend die Budgetplanung ungewÃ¶hnlich weit in die Zukunft reicht.

Familien bezahlen einen hohen Preis

Besonders scharf kritisiert die FPÃ– die Einschnitte bei Familien. Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld und weitere Sozialleistungen werden nicht vollstÃ¤ndig an die Teuerung angepasst. Damit verlieren Familien real an Kaufkraft.

Auch die GrÃ¼nen sehen eine deutliche soziale Schieflage. Sie kritisieren, dass die Regierung zwar KÃ¼rzungen bei Familienleistungen beschlieÃŸt, gleichzeitig aber groÃŸe VermÃ¶gen und hohe Erbschaften nicht stÃ¤rker besteuert. Die Lasten der Budgetsanierung wÃ¼rden damit erneut auf jene verteilt, die wenig politischen und finanziellen Spielraum haben.

Unternehmensentlastungen

Die Regierung hebt vor allem die geplante Senkung der Lohnnebenkosten hervor. Ab 2028 soll der Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds von 3,7 auf 2,7 Prozent sinken. FÃ¼r Unternehmen bedeutet das eine milliardenschwere Entlastung.

Gleichzeitig steigt die Dienstgeberabgabe bei geringfÃ¼giger BeschÃ¤ftigung. Diese sowie Ã¤ltere Arbeitnehmer mÃ¼ssen wieder BeitrÃ¤ge zur Arbeitslosenversicherung leisten. Die GeringfÃ¼gigkeitsgrenze wird eingefroren â€“ das trifft BeschÃ¤ftigte mit niedrigen Einkommen. Die Gewerkschaft vida spricht deshalb von einer sozialen Schieflage.

Linke wollen immer mehr Geld

GrÃ¼ne und Gewerkschaften fordern nicht etwa, dass der Staat spart, nein, sie wollen die Ã–sterreicher an einer anderen Stelle schrÃ¶pfen. Sie wollen bei VermÃ¶gen und Erbschaften mitschneiden.

NatÃ¼rlich sprechen sie nur von Millionenerbschaften und sehr groÃŸen VermÃ¶gen, doch die Erfahrung zeigt: So schnell kann man gar nicht schauen, werden entsprechende Grenzen gesenkt und wieder der â€“ schrumpfende â€“ Mittelstand belastet.

Klimawahn gebremst

Erfreulich ist die Verringerung der Mittel fÃ¼r die Klimapolitik. Rund 400 Millionen Euro werden eingespart. Zum Leidwesen der GrÃ¼nen.

FPÃ– zweifelt an den Budgetzielen

FPÃ–-Parteichef Herbert Kickl bezeichnete die HaushaltsplÃ¤ne, wie berichtet, als â€žHarakiri-Budgetâ€œ. Die Freiheitlichen sehen Arbeitnehmer, Familien und Pensionisten als Hauptverlierer und werfen der Koalition vor, strukturelle Reformen zu vermeiden.

Auch bei den Pensionen, der Familienpolitik und den Ausgaben fÃ¼r Migration und Verwaltung ortet die FPÃ– falsche PrioritÃ¤ten. Statt das System grundlegend zu verÃ¤ndern, greife die Regierung auf LeistungskÃ¼rzungen und zusÃ¤tzliche Belastungen zurÃ¼ck.

Regierung verschiebt Probleme in die Zukunft

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÃ–) verteidigt das Doppelbudget, schloss aber gleichzeitig nicht aus, dass bei schlechterer Konjunktur nachgebessert werden muss. Kurz und gut: Die Regierung glaubt selbst nicht an das, was sie verspricht.