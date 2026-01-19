â€žSPÃ– hat fertig!â€œ: Babler zeigt erneut seine RealitÃ¤tsverweigerung

Die Mehrwertsteuer auf Lebensmittelpreise sinkt am 1. Juli auf fÃ¼nf Prozent und soll damit den Konsumenten Ersparnisse bringen â€“ die fallen allerdings sehr gering aus und helfen der teuerungsgeplagten BevÃ¶lkerung kaum weiter. SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler zeigt sich dennoch Ã¼berzeugt von der Mini-Reform.

Acht Euro Ersparnis im Monat

Wie berichtet, sollen ausgewÃ¤hlte Grundnahrungsmittel gÃ¼nstiger werden. Finanziert wird das Ganze durch die Verbraucher selbst, etwa durch die Versteuerung von Paketsendungen von Plattformen aus DrittlÃ¤ndern. Etwa 100 Euro im Jahr wÃ¼rde ein Haushalt im Schnitt dadurch sparen, sagte Babler am gestrigen Sonntag in der ORF-â€žPressestundeâ€œ.

Babler verteidigt RefÃ¶rmchen vor Kritik

Kritik daran lÃ¤sst er nicht gelten: â€žWie arrogant sind diese Meldungen?â€œ, fragte sich der Spitzenpolitiker mit einem Monatsgehalt von knapp 21.000 Euro (natÃ¼rlich 14 Mal im Jahr). Wer so etwas sagt, wisse nicht, wie es ist, wenn es am Monatsende knapp wird, beklagte er. WeiÃŸ er es?

MÃ¤rchenstunde des Ã¼berforderten Vizekanzlers

Das sorgte fÃ¼r Kritik in der Opposition: FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz sprach von einer â€žpersÃ¶nlichen MÃ¤rchenstunde eines vÃ¶llig Ã¼berforderten Parteichefs und Vizekanzlersâ€œ.

Andi â€žRatlosâ€œ Babler hat heute wieder einmal eine Kostprobe seiner vÃ¶lligen RealitÃ¤tsverweigerung abgegeben. AuÃŸer leeren PR-Floskeln, Unwahrheiten und einem peinlichen Selbstlob ist von diesem Vizekanzler nichts gekommen. Von Visionen, Ideen oder gar einem Konzept, wie man das Land aus der Krise fÃ¼hrt, fehlt jede Spur.

SPÃ– wird an sich selbst scheitern

Der angebliche â€žAufbruchâ€œ der SPÃ– sei ein interner GroÃŸkampf, der die Partei lÃ¤hme. Babler kÃ¶nne nicht einmal seine eigenen Leute von seinen sogenannten Ideen Ã¼berzeugen. â€žWie soll er da ein ganzes Land fÃ¼hren?â€œ, fragte Schnedlitz. â€žEs ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser Vizekanzler-Darsteller am internen Widerstand scheitertâ€œ, prognostizierte der blaue Abgeordnete. Auch die â€žDauer-Propaganda seines Apparats, wie etwa durch seinen Mitarbeiter Klaus Seltenheimâ€œ, kÃ¶nne nicht darÃ¼ber hinwegtÃ¤uschen. Klares Fazit: â€žDie SPÃ– hat fertig!â€œ