â€žSicherlich einige Euroâ€œ: Babler weiÃŸ nicht, wie viel Verbraucher durch Steuersenkung sparen

Die Bundesregierung halbiert die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von zehn auf fÃ¼nf Prozent. Das kostet den Staat rund 400 Millionen Euro pro Jahr, bringt den Verbrauchern aber nur eine geringe Ersparnis. Kurios: Wie viel Geld die Ã–sterreicher dadurch tatsÃ¤chlich mehr im Geldbeutel haben kÃ¶nnten, kann SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler nicht beziffern.

Mini-Reform bringt wenige Euro Ersparnis

â€žSicherlich einige Euroâ€œ kÃ¶nne ein durchschnittlicher Haushalt monatlich sparen, sagte Babler am heutigen Donnerstag im Ã–1-Interview. Die Denkfabrik Agenda Austria rechnet mit einer monatlichen Ersparnis von etwa 5,40 Euro, das Momentum Institut immerhin mit rund 10,50 Euro pro Haushalt. Wie viel am Ende tatsÃ¤chlich beim Konsumenten ankommt, bleibt allerdings fraglich â€“ denn durch die geplanten Gegenfinanzierungen, etwa hÃ¶here Abgaben auf Paketsendungen aus Drittstaaten, finanzieren sich die Verbraucher das â€žRefÃ¶rmchenâ€œ praktisch selbst.

Steuersenkung erst in sechs Monaten

Babler bezeichnete die MaÃŸnahme dennoch als notwendig, um die hohen Lebensmittelpreise in den Griff zu bekommen, und zeigte sich von der Wirkung der kleinen Reform Ã¼berzeugt. Trotz Kritik sieht er bei der teuren und ineffizienten Steuersenkung eine gewisse Verteilungswirkung. Da viele Menschen derzeit unter den hohen Preisen leiden, wolle die Regierung rasch helfen, so Babler. Aber nicht zu rasch: Auf das neueste Versprechen der Verlierer-Ampel mÃ¼ssen die Haushalte noch ein halbes Jahr warten – die Steuersenkung tritt erst am 1. Juli in Kraft.

Unklarheit Ã¼ber Liste der Nahrungsmittel

Das Problem ist dabei nicht nur die gesetzliche Vorlaufzeit, unklar ist zudem noch, welche Produkte Ã¼berhaupt unter die Kategorie â€žGrundnahrungsmittelâ€œ fallen sollen. Ãœber die genaue Liste herrscht zwischen Ã–VP, SPÃ– und Neos bislang keine Einigkeit. Eier, Milch, Brotprodukte und GemÃ¼se sollen jedenfalls â€“ wenn auch nur um CentbetrÃ¤ge â€“ billiger werden. Man kÃ¶nne nicht alle Produkte im Supermarkt gÃ¼nstiger machen, sagte Babler. â€žDas wÃ¤ren MilliardenbetrÃ¤ge, die wir uns nicht leisten kÃ¶nnen.â€œ Wie berichtet, wÃ¼rde eine Senkung der Mehrwertsteuer auf alle Lebensmittel zwei bis drei Milliarden Euro kosten.