Sparen predigen, Millionen verprassen: Bundesregierung mit neuem Spesenskandal

Wenn die Regierung Ã¼ber SparmaÃŸnahmen spricht, richtet sich der Blick meist nach unten: auf BÃ¼rger, Unternehmen und Gemeinden. Dort soll gekÃ¼rzt, reduziert und effizienter gewirtschaftet werden. Doch ein Blick auf die eigenen Ausgaben der Ministerien wirft eine unangenehme Frage auf: Beginnt Sparsamkeit eigentlich auch im Regierungsviertel? Neue Zahlen aus parlamentarischen Anfragen liefern zumindest Anlass zu Zweifel.

Fast zehn Millionen Euro in drei Monaten

Laut Auswertungen von Anfragebeantwortungen der Ministerien wurden allein zwischen Oktober und Dezember 2025 rund 9,7 Millionen Euro fÃ¼r Spesen, Reisen, Werbung und diverse Nebenkosten ausgegeben. Die Zahlen wurden durch eine Serie parlamentarischer Anfragen des FPÃ–-GeneralsekretÃ¤rs Michael Schnedlitz Ã¶ffentlich gemacht. Die Aufstellung liest sich teilweise wie ein Einblick in den Alltag politischer ReprÃ¤sentation: Verpflegungskosten, Agenturleistungen, Werbung, Dienstreisen und Anschaffungen in MinisterbÃ¼ros. Doch gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten sorgt die Gesamtsumme fÃ¼r politische Brisanz.

Besonders auffÃ¤llig sind etwa Verpflegungsausgaben im Sozialministerium von SPÃ–-Ministerin Korinna Schumann, die im vierten Quartal mehr als 64.000 Euro betrugen. Auch externe Dienstleistungen schlagen zu Buche: Im Landwirtschaftsministerium wurden rund 237.900 Euro fÃ¼r Agenturleistungen ausgegeben.

Mozartkugeln und Konzertkarten

Neben den grÃ¶ÃŸeren Budgetposten sorgen einzelne Details naturgemÃ¤ÃŸ fÃ¼r besondere Aufmerksamkeit. So wurden etwa fÃ¼r den frÃ¼heren EU-Kommissar und Sonderbotschafter Johannes Hahn sechs Packungen Mozartkugeln im Wert von knapp 85 Euro erstattet. Der GroÃŸverdiener hÃ¤tte sich die Schokolade wohl selbst bezahlen kÃ¶nnen, statt die Steuerzahler damit zu belasten. Im BÃ¼ro von Vizekanzler Andreas Babler wurden zudem vier Karten fÃ¼r das Wiener Neujahrskonzert gekauft. Preis: insgesamt 4.800 Euro.

Solche Einzelposten mÃ¶gen fÃ¼r sich genommen keine MilliardenlÃ¶cher reiÃŸen. Doch politisch wirken sie symbolisch. WÃ¤hrend vielen BÃ¼rgern steigende Preise und neue Sparappelle zugemutet werden, entsteht der Eindruck, dass sich die politische Spitze von solchen RealitÃ¤ten nicht wirklich berÃ¼hren lÃ¤sst.

Opposition sieht falsche PrioritÃ¤ten



Die Freiheitlichen sind Ã¼ber die verÃ¶ffentlichten Zahlen empÃ¶rt und Ã¼ben scharfe Kritik an der Regierung. Aus Sicht der FPÃ– zeigen die Zahlen vor allem eines: WÃ¤hrend der Staat stÃ¤ndig neue SparmaÃŸnahmen diskutiere und BÃ¼rger stÃ¤rker belastet wÃ¼rden, beginne die Politik selbst nicht bei den eigenen Ausgaben. Schnedlitz erklÃ¤rt hierzu:

Fast 10 Millionen Euro fÃ¼r eigene Spesen und ReprÃ¤sentationskosten in einem Quartal sind der Beweis: Gespart wird nicht im System, sondern nur auf dem RÃ¼cken der hart arbeitenden Menschen in diesem Land

Die Debatte Ã¼ber Regierungsspesen dÃ¼rfte damit noch nicht beendet sein. Denn gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten geraten Ausgaben fÃ¼r Werbung, ReprÃ¤sentation und Nebenkosten besonders schnell in den politischen Fokus.